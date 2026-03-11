Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, señaló que no impedirá salida de senadores con motivo de la reforma electoral.

Esto luego de que surgieran versiones sobre un posible retiro de senadores vinculados con Morena, aunque Manuel Velasco aseguró que cada legislador tiene la libertad de decidir si permanece o no dentro de las filas verdes.

Velasco no frenara salida de senadores del PVEM por rechazo de reforma electoral; reitera diferencias por dictamen con Morena

Ante medios de comunicación, Manuel Velasco afirmó que no impedirá la salida de senadores del PVEM luego de que emitan su voto en contra de la reforma electoral.

Velasco subrayó que quienes desean formar parte del grupo parlamentario del Verde son bienvenidos, pero quienes opten por no continuar también están en su derecho.

El senador enfatizó que se trata de una determinación individual de cada legislador y que la dirigencia de la bancada respeta plenamente esa autonomía.

Respecto a la discusión de la reforma electoral impulsada por Morena, Velasco reconoció que aún existen diferencias en algunos puntos de la iniciativa.

Manuel Velasco (Manuel Velasco vía Twitter)

Entre los temas que generan mayor debate se encuentran la representación de legisladores plurinominales, así como el esquema de financiamiento público destinado a los partidos políticos.

No obstante, Velasco señaló que el diálogo con el gobierno federal continúa abierto y que todavía existe margen para construir acuerdos.

Pese a estas discrepancias, el senador afirmó que la alianza legislativa entre Morena, el PVEM y el Partido del Trabajo se mantiene vigente y expresó su expectativa de que dicha coalición continúe funcionando.

En otro tema, Velasco comentó que en las conversaciones sobre la reforma electoral no se han abordado las candidaturas para las gubernaturas que se renovarán en 2027. Sin embargo, pidió que Morena permita que aspirantes del Partido Verde participen en las encuestas que definirán a los futuros candidatos de la alianza.