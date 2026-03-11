¿La reforma electoral será aprobada en la Cámara de Diputados? Tras ser avalada en comisiones unidas, es la pregunta recurrente, ya que no alcanzaría mayoría calificada.

Durante la tarde del martes 10 de marzo, comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral aprobaron con poca diferencia la iniciativa.

Reforma electoral podría no aprobarse en el Pleno de la Cámara de Diputados

La votación de la reforma electoral en comisiones obtuvo 45 votos a favor y 39 en contra, entre ellos diputados del PT y Partido Verde, lo que valdría a no obtener mayoría calificada.

Así quedó el número de legisladores que votaron en contra de la reforma electoral por partidos durante su discusión en comisiones:

PT: 5

PVEM: 7

PAN: 9

PRI: 6

Movimiento Ciudadano: 5

Reforma electoral es aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Los votos restantes fueron emitidos por integrantes de Morena, más un voto del diputado del Partido Verde, Carlos Alberto Guevara Garza, quien también presentó reservas.

Debido a que la reforma electoral busca modificar la Constitución en su artículo 127, se necesita la aprobación de dos terceras partes de la Cámara de Diputados.

Es decir, Morena tiene 256 legisladores en la Cámara de Diputados; sin embargo, la mayoría calificada consta de 360, la cual sobrepasan en coalición PT y PVEM.

Reforma electoral: Morena tiene plan B si no consigue mayoría calificada

De no aprobarse la reforma electoral en el Pleno, la iniciativa sería desechada; sin embargo, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier había mencionado un Plan B.

Esto fue repetido por la diputada Guadalupe Morales Rubio en la discusión de comisiones, quien al finalizar su participación afirmó “nos vemos en el Plan B”.

Todavía no se ha dado más información sobre el Plan B de Morena, ni si repetiría las ponencias de la actual reforma electoral.

Tanto la presidenta de la Cámara de Diputados como el presidente de la Junta de Coordinación Política habían mencionado la dificultad de obtener la mayoría calificada.