La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó sostener una reunión con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y resaltó que esto corresponde a las secretarías de Educación y Gobernación.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, “no va a cambiar nada” que los maestros se reúnan con ella que si lo hacen con Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“No va a cambiar nada si se reúnen conmigo, nada. Ellos tienen la confianza de la presidenta para que puedan llegar a acuerdos con los maestros” Claudia Sheinbaum

Asimismo, reiteró que tanto Mario Delgado como Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, tienen toda su confianza para llevar a cabo las negociaciones con el magisterio.

Sheinbaum rechaza reunión con CNTE y encarga negociación a Educación y Gobernación

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no considera pertinente sostener de manera personal una reunión con la CNTE, debido a que el gobierno federal ya tiene mesas de diálogo abiertas.

“Considero en este momento que no es pertinente esta reunión, ¿por qué? porque ahí están el secretario de Educación y la secretaria de Gobernación que tienen todo, es decir, no va a cambiar nada si se reúnen conmigo” Claudia Sheinbaum

Asimismo, señaló que no habrá ningún cambio si el magisterio se reúne con ella con respecto a los resultados que pueden obtener con las mesas en las que participa la SEP y Gobernación.

Claudia Sheinbaum reiteró que ambas secretarías tienen “toda la atribución para llegar a acuerdos”.

Además, resaltó que ninguno prometerá nada que “no podamos cumplir”, por lo que las limitantes se encuentran sobre todo en materia presupuestal.

“Saben ellos también que, si no se puede por temas presupuestales pues tampoco vamos a ofrecer algo que no podemos cumplir” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum comparte alternativas a exigencias de la CNTE

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió algunas de las alternativas que el gobierno federal propone a la CNTE en materia de retiro.

El magisterio señala entre sus exigencias el regreso al sistema de pensiones solidarias que les otorgaba el pago de pensión del 100% de su salario base.

De acuerdo con la propuesta del gobierno federal, se establecerían nuevos esquemas para pensión ISSSTE “que se acerquen más al régimen de pensión anterior”.

Asimismo, resaltó que se cuenta con el fondo de pensiones para el bienestar “que mejora el retiro de los profesores”.