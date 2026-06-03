El miércoles 3 de junio se reanudará el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que amenaza ir a huelga nacional, confirmó la Secretaría de Gobernación.

“Tenemos el compromiso con la #CNTE de continuar mañana miércoles con la mesa de trabajo” Rosa Icela Rodríguez. Titular de Secretaría de Gobernación

Así lo dio a conocer la dependencia federal por medio de un video en redes sociales en el que Rosa Icela Rodríguez indicó que el reinicio de las negociaciones será en punto de las 10:00 horas.

En tanto, Mario Delgado y Martí Batres garantizaron que las demandas del magisterio van a ser escuchadas, como el tema de la eliminación del Usicamm y el mejoramiento de la seguridad social.

Secretaría de Gobernación confirma continuación de diálogo con la CNTE

En medio de las amenazas de huelga nacional y bloqueos que maestros de la CNTE realizan en la CDMX, representantes del magisterio sostuvieron una reunión con la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, la mesa de trabajo que se instaló el martes 2 de junio, terminó sin acuerdos satisfactorios, por lo que se acordó continuar con las negociaciones el miércoles 3.

En el video compartido en redes, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó que el gobierno de México está a favor de la “vía institucional” y la construcción de consensos.

“El gobierno de México mantiene abierta la vía del diálogo permanente, respetuoso y constructivo con maestras y maestros de la CNTE desde las secretarías de Gobernación, de Educación Pública, así como la dirección general del ISSSTE” Rosa Icela Rodríguez. Titular de Secretaría de Gobernación

Por ello, resaltó que mantienen un compromiso para que el diálogo que terminó sin acuerdos, se retome el “día de mañana a las 10 horas” en la sede de la dependencia federal.

En ese sentido, llamó a los maestros de la CNTE a mantener abiertos los canales de comunicación y con ello se evite cerrar escuelas, así como los bloqueos que han afectado el libre tránsito en CDMX.

Incluso, Rosa Icela Rodríguez pidió a los líderes del magisterio a actuar con responsabilidad, pues consideró que durante las protestas se han puesto en peligros a los manifestantes.

Tenemos el compromiso con la #CNTE de continuar mañana miércoles con la mesa de trabajo iniciada hoy. La concertación es la vía correcta para la solución de conflictos. Condenamos la violencia y el vandalismo. 🇲🇽 @rosaicela_ @mario_delgado @martibatres @SEP_mx @ISSSTE_mx… pic.twitter.com/9EJAZwzqnH — Gobernación (@SEGOB_mx) June 3, 2026

SEP e ISSSTE garantizan disposición para alcanzar acuerdos

En el mensaje en video en el que Rosa Icela Rodríguez confirmó que se retomará el diálogo con la CNTE el 3 de junio, los titulares de SEP e ISSSTE garantizaron que hay disposición para alcanzar acuerdos.

Al respecto, el secretario de Educación, Mario Delgado, aseveró que por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum, hay plena apertura para “cumplir con el compromiso” de la desaparición de la UCICAM.

“Invitamos nuevamente a los maestros, a las maestras, a establecer esa mesa técnica para que de manera conjunta podamos establecer un a una iniciativa y garanticemos que en esta reforma los derechos de los trabajadores de la educación estén garantizados y haya absoluta transparencia” Mario Delgado. Titular de la SEP

Por su parte, el director General del ISSSTE, Martí Batres, resaltó que está a favor de seguir transformando al instituto en busca de otorgar un “mejor servicio” y de mejor calidad.

Además, aseveró que se mantiene una disposición para estudiar, discutir y acordar “los lineamientos necesarios” para seguir con el fortalecimiento de las políticas públicas en cuanto a las prestaciones.