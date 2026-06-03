La Secretaría de Gobernación envió un mensaje a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el que les afirma, las mesas de diálogo son permanentes.

“Los maestros de la CNTE pueden regresar en el momento que decidan“. Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob

En comunicado, Segob manifestó que el Gobierno de México mantendrá las puertas abiertas para el diálogo, en pro de la construcción de soluciones a sus demandas.

Rosa Icela Rodríguez también señaló las dos rutas de trabajo presentadas a la CNTE en las mesas de este miércoles 3 de junio, sobre la Ley del ISSSTE y la desaparición del USICAMM.

Secretaría de Gobernación recalca a la CNTE que mesas de diálogo son permanentes

La Secretaría de Gobernación expresó a los maestros de la CNTE que pueden regresar en el momento que decidan a las mesas de diálogo, ya que serán permanentes y abiertas.

Gobernación reitera a maestros de la CNTE que pueden regresar a las mesas de trabajo cuando quieran (Captura de pantalla)

De acuerdo con lo señalado, las autoridades analizarán y responderán todos los planteamientos y demandas de los maestros de la CNTE, ya que ninguna de sus solicitudes será ignorada.

Segob apunta a su vez que ninguna propuesta será minimizada y todas serán abordadas con responsabilidad y seriedad, sin demagogia, en búsqueda de consensos.

Por lo que reitera las puertas abiertas para la construcción de soluciones, que menciona, es indispensable para la promoción de la paz.

El comunicado finaliza con la afirmación de que Rosa Icela Rodríguez está segura que la CNTE y el Gobierno de México construirán acuerdos como se ha visto en ocasiones anteriores.

Gobernación, SEP e ISSSTE presentaron estas propuestas a la CNTE

Tal como compartieron las dependencias, durante las mesas de trabajo de este miércoles 3 de junio presentaron dos rutas de trabajo a los maestros de la CNTE, sobre dos de sus demandas.

La primera es una ruta de trabajo para plantear la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) además de establecer un nuevo esquema.

Dicha iniciativa sería elaborada por los maestros desde el 15 de junio, para analizar un sistema de promoción que lo sustituya y una iniciativa con proyecto de reforma.

Mientras que el ISSSTE busca una propuesta para la CNTE sobre el fortalecimiento de la Pensionissste, como una afore pública.