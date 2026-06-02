Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) esperan mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero aún no hay fecha para dicha reunión.

El martes 2 de junio se realizó una reunión entre líderes del CNTE y autoridades federales en la Secretaría de Gobernación donde se expusieron sus demandas.

Marcelino Rodarte, dirigente magisterial de la sección 58 de Zacatecas, reveló que la reunión con autoridades fue encabezada por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de gobernación, y Mario Delgado, secretario de la SEP.

CNTE pide mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum

La reunión entre líderes de la CNTE y autoridades federales duró cuatro horas, pero concluyó sin ningún acuerdo; maestros piden reunión con Claudia Sheinbaum.

Marcelino Rodarte se dirigió a los medios afuera de la Secretaría de Gobernación, para mencionar que plantearon en la agenda que quieren discutir con Sheinbaum:

Derogar la Ley del ISSSTE de 2007

Eliminar la Reforma Educativa del 2012

Modificación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las y los maestros

Mejoras salariales

Marcha de la CNTE (DANIEL AUGUSTO SÁNCHEZ/CUARTOSCURO / Daniel Augusto)

Los maestros de la CNTE piden que Claudia Sheinbaum se reúna con la Comisión Única de Negociación (CNUN) para que de respuesta a los planeamientos expuestos a los secretarios de las distintas instituciones.

Asimismo, la CNTE destaca que Claudia Sheinbaum es la única que puede derogar la Ley del ISSSTE de 2007, a lo cual se comprometió mientras estaba en campaña.

No hay fecha para reunión entre Claudia Sheinbaum y la CNTE

La CNTE exige a las autoridades que se defina una fecha para que la CNUN se reúna con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ya que durante la reunión con funcionarios federales, no hubo una respuesta concreta a su demanda principal, la reunión con la presidenta.

Los secretarios de instituciones como Segob, SEP e ISSSTE, solicitaron un receso durante la reunión, por lo que la CNTE pidió que Claudia Sheinbaum diera una respuesta al día y hora que los atenderá personalmente.

La CNTE denuncia que llevan 18 meses sin respuestas concretas de las autoridades.