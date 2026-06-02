La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retomó este martes el diálogo con la Secretaría de Gobernación, pero mantuvo fuertes movilizaciones en la Ciudad de México.

Entre sus principales exigencias de la CNTE, destacan la presencia directa de la presidenta Claudia Sheinbaum en la mesa de negociación y una reparación integral para dos maestros que resultaron heridos durante los enfrentamientos del lunes; uno de ellos con la pérdida de un ojo.

“El plantón ahorita se extiende desde la calle de Madero, Allende hasta Belisario Domínguez y va a dar hasta la calle de Cuba, y va a dar la vuelta a este cerco.” Pedro Hernández de la CNTE

Maestros de la CNTE bloquean Reforma y exigen respuesta de Sheinbaum

Los maestros de la CNTE exigieron la participación directa de Claudia Sheinbaum en la mesa de diálogo, junto a la reparación de los maestros que resultaron lesionados tras los enfrentamientos del pasado 1 de junio en las calles del Centro Histórico de CDMX.

🔴La CNTE retomó el diálogo con la Secretaría de Gobernación mientras mantiene movilizaciones en la Ciudad de México.



Entre sus exigencias están la presencia de Claudia Sheinbaum en la mesa de negociación y la reparación del daño a dos maestros lesionados durante los hechos del… pic.twitter.com/swuqOQfzwP — Azucena Uresti (@azucenau) June 2, 2026

Asimismo, este 2 de junio la CNTE continúan con los bloqueos en Paseo de la Reforma y han instalado un campamento en el Centro Histórico, específicamente en calles como:

Madero

Allende

Belisario Domínguez

Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE, confirmó que los bloqueos viales se extenderán en otras arterias importantes de la capital, incluyendo la zona del monumento al Caballito hasta la Estela de Luz. Las acciones se dan en paralelo a las negociaciones con Gobernación.

La Coordinadora mantiene presión en las calles mientras busca que el gobierno federal atienda sus demandas laborales y de seguridad para sus agremiados.

¿En dónde habrá presencia de maestros de la CNTE?



Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CNTE, señaló que el campamento del magisterio estará localizado en las calles del centro histórico:



- Madero

- Allende

- Belisario Domínguez



Además, habrá bloqueo vial… pic.twitter.com/ewLDnhTeWA — La Silla Rota (@lasillarota) June 2, 2026

Los hechos del lunes 1 de junio dejaron a docentes lesionados, lo que ha elevado el tono del conflicto, por lo que exigen participación directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha confirmado la participación directa de Claudia Sheinbaum en las mesas de diálogo, por lo que la CNTE advirtió que sin respuestas concretas a sus peticiones, las movilizaciones continuarán en las próximas horas y días.