La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sostuvieron que el magisterio tiene la disposición de negociar y por ende, la huelga nacional podría terminar.
Filiberto Fausto Orozco, secretario general de la Sección 34 de Zacatecas de la CNTE, sostuvo que sí tienen ánimos de “construir”, pero para ello Segob necesita mostrar una respuesta positiva a sus demandas.
CNTE tiene disposición a negociar con Segob
A minutos de entrar a una nueva mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) hoy 3 de junio de 2026, la CNTE dejó claro que ellos sí buscan construir una buena negociación con el gobierno federal.
Filiberto Fausto Orozco explicó que a la CNTE “nos interesa avanzar y construir una solución a esta problemática”, señalando que la huelga es nacional y no solo “algunas secciones” como se ha tratado de minimizar su movimiento.
Por otra parte, recordó que “un gobierno democrático” busca construir con los distintos sectores de la población.
Orozco también apuntó que en la mesa de diálogo de hoy se insistirá en tener diálogo directo con Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, asegurando que “no es capricho” buscar esta reunión.
Asimismo, dijo que el avance en esta mesa de negociación con Segob, la Secretaría de Educación Pública (SEP) e ISSSTE se dará si hay diálogo positivo, argumentando que entonces se buscará poner “fecha, hora y demás detalles” para que la conversación continúe.