La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguró que el magisterio podría detener la huelga nacional en la Ciudad de México (CDMX) si Claudia Sheinbaum accede al diálogo directo con ellos.

La CNTE aseguró que no desistirán en hablar directamente con la presidenta de México, porque con las dependencias que nos atienden “no hay avance”.

CNTE detendrá protestas en el Mundial si Claudia Sheinbaum habla directamente con ellos

El maestro Pedro Hernández, secretario de la Sección 9 de la CNTE, informó con Azucena Uresti que la única forma de detener sus protestas en el Mundial, sería hablar con Sheinbaum.

Hernández explicó que buscan que la presidenta de México los reciba y así establezcan “una ruta” principalmente para la abrogación de la Ley del ISSSTE que acusan, afecta sus pensiones.

Sumado a ello, recordó que Claudia Sheinbaum prometió en campaña para la presidencia que se abrogar la ley, por lo que le piden que cumpla, asegurando que saben “no es un manotazo”, pero quieren empezar a ver acciones sobre el tema.

Asimismo, explicó que este mismo hecho se le planteó a la Secretaría de Gobernación (Segob) en la mesa de diálogo del 2 de junio de 2026, explicando que solo con Sheinbaum podrían tener “un diálogo verdadero”.

“Que nos reciba la presidenta, que establezcamos una ruta para la abrogación de la ley del ISSSTE que fue un compromiso de campaña (...) plantear con la presidenta una agenda de un diálogo verdadero y de una búsqueda de solución a las demandas”. Pedro Hernández, secretario de la Sección 9.

Mientras tanto, el integrante de la CNTE dijo que el magisterio que mantendrá en plantón con “cerco al cerco” en las calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) como parte de su huelga nacional.