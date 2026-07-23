La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la vinculación a proceso de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, por su presunta participación en una red de contrabando de combustible.

La resolución también alcanza a Ricardo “N” y José “N”, quienes enfrentan las mismas imputaciones derivadas de una investigación sobre operaciones irregulares relacionadas con el robo de hidrocarburos y huachicol fiscal.

¿De qué delitos acusan a Ernesto Ruffo? FGR lo vincula a proceso por delincuencia organizada, contrabando e hidrocarburos

De acuerdo con el comunicado de la FGR, una jueza determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal en contra de Ernesto Ruffo y demás imputados, tras la presentación de datos de prueba por parte del Ministerio Público Federal junto con su empresa Ingemar.

La investigación apunta a un presunto esquema de importación, distribución y comercialización ilegal de productos derivados del petróleo tanto con Ingemar como Lambrucar, en Coahuila.

Comunicado oficial de la FGR que vincula a proceso a Ernesto Ruffo Appel

Comunicado oficial de la FGR que vincula a proceso a Ernesto Ruffo Appel (FGR)

¿Por qué delitos fue vinculado a proceso Ernesto Ruffo, según la FGR?

La FGR informó que Ernesto Ruffo fue vinculado a proceso por los siguientes delitos:

Delincuencia organizada

Contrabando

Delitos en materia de hidrocarburos

La Fiscalía precisó que Ricardo “N” y José “N” enfrentan las mismas acusaciones; en tanto, Juan “N” y Luis “N” fueron vinculados por presunta delincuencia organizada y contrabando.

Mientras que José María “N”, Guillermo “N” y Adriana “N” fueron procesados por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

Según la FGR, la investigación contra Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, está relacionada con un presunto esquema de contrabando de combustible que consistía en introducir hidrocarburos al país mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, con el objetivo de evadir impuestos.

La dependencia señaló que estas conductas generan afectaciones económicas al Estado y representan una fuente de ingresos para organizaciones criminales, aunque recordó que todas las personas imputadas gozan de la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.