La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena suspendió temporalmente los derechos partidistas del diputado federal Sergio Mayer, tras su participación en el reality show La Casa de los Famosos de Telemundo.

Aunque Sergio Mayer solicitó licencia indefinida a su cargo en la Cámara de Diputados, el CNHJ consideró que privilegió un proyecto personal de entretenimiento sobre sus responsabilidades legislativas.

La medida cautelar podría durar semanas o meses, mientras se determina si la falta cometida por el legislador de la Cámara de Diputados es considerada grave.

Sergio Mayer pide licencia en la Cámara de Diputados para entrar a La Casa de los Famosos (Instagram/@lacasadelosfamosostlmd)

¿Por qué Morena suspendió los derechos partidistas de Sergio Mayer?

De acuerdo con el órgano interno, Sergio Mayer tiene un deber con el partido y su militancia, lo que lo obliga a conducirse con respeto y apego a los principios con los que se rige Morena y con los que se comprometió.

Aunque su solicitud de licencia constituye un acto legal en términos formales, consideran que las acciones de Sergio Mayer privilegian un proyecto personal de entretenimiento.

El cual prioriza sobre el ejercicio de su función legislativa, dejando pendientes diversas iniciativas a un cuando existe una suplencia legal.

Aunado a esto, destacan que su actuación ha impactado negativamente en la imagen pública de Morena.

Sergio Mayer, diputado de Morena, pidió licencia para irse a La Casa de los Famosos (Cuartoscuro / Mario Jasso)

El expediente de oficio CNHJ-CM-068/2026, señala que la separación del cargo para intervenir en un proyecto televisivo constituye una posible infracción al Estatuto de Morena y los lineamientos éticos exigidos a militantes y funcionarios electos.

Principios éticos que el exPresidente de México, Andrés Manuel López Obrador delineó para asegurar un comportamiento de probidad, legalidad, honradez y ejemplaridad.

¿Cuánto durará el castigo a Sergio Mayer?

La suspensión de derechos partidistas a Sergio Mayer es una medida cautelar temporal que podría durar semanas o meses de acuerdo al proceder de la CNHJ de Morena, quien analiza si la falta cometida es grave.

Asimismo, el órgano interno ordenó a la Secretaría de Organización la suspensión inmediata de Sergio Mayer en el Padrón de Afiliados mientras se resuelve su situación, informó Sin Embargo.