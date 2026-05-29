En redes sociales comenzó a circular el video del momento en que el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Armando Melgar, provocó al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, al aventarle una playera con la frase “Yo con Rocha”.

El hecho ocurrió durante la maratónica sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores, donde legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) llevaron varias playeras color guinda con la leyenda “Yo con Rocha” para repartirlas entre integrantes de Morena; sin embargo, las prendas no fueron aceptadas por los morenistas.

Debido a ello, las playeras comenzaron a circular entre los escaños y una de ellas fue tomada por el senador Luis Armando Melgar, quien se dirigió hasta el lugar donde se encontraba sentado Fernández Noroña para lanzarle la prenda.

Los aliados se pelean: El senador Luis Armando Melgar le llevó la playera de "Yo Con Rocha" a Gerardo FernándezNoroña para que muestre con su ejemplo lel apoyo que dice tenerle a Rocha Moya. pic.twitter.com/BZMZaCjwD7 — Angel Gallegos (@gallegoso) May 29, 2026

Captan momento en que Melgar le avienta playera a Noroña

En el video difundido en redes sociales se observa cómo Melgar se acerca al escaño de Noroña mientras sostiene la playera con la frase “Yo con Rocha”. Tras increparlo brevemente, el legislador del PVEM le arroja la prenda.

Fernández Noroña respondió aventándole de regreso la playera; sin embargo, Melgar volvió a lanzársela antes de retirarse del lugar.

Pese al momento de tensión, el senador de Morena permaneció sentado y evitó engancharse en la confrontación.

La escena recordó otros episodios de confrontación protagonizados por Fernández Noroña en el Senado, incluida la discusión que sostuvo anteriormente con Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Panistas gritan a Noroña durante la sesión en el Senado

Mientras ocurría el intercambio entre Melgar y Noroña, legisladores del PAN comenzaron a gritarle al senador morenista para que se pusiera la playera con la leyenda “Yo con Rocha”.

No obstante, Fernández Noroña evitó responder a las provocaciones durante la sesión extraordinaria realizada en la Cámara de Senadores.

El video del momento rápidamente se viralizó en redes sociales y generó reacciones entre simpatizantes y opositores de Morena.