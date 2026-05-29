El Partido Acción Nacional (PAN) compartió el spot que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó bajar de radio y televisión por contenido calumnioso contra Morena.

Desde sus redes sociales publicaron el video que, según el partido, Morena “no quiso que vieras”.

El spot es una crítica hacia el partido oficialista que señala una supuesta relación entre la delincuencia organizada y el gobierno, donde asegura que “ellos nos traicionaron”.

PAN comparte spot contra Morena pese a determinación del INE para evitar su emisión

A pesar de que el INE ordenó el retiro inmediato del spot llamado “ellos nos traicionaron”, el PAN compartió el video en sus redes sociales.

El PAN compartió el spot aunque a Morena no le guste y pidió compartir el video a todos aquellos que coinciden con su visión.

“Este es el Spot del PAN que @PartidoMorenaMx no quiso que vieras… Pues aunque no les guste, aquí te lo dejamos. Si coincides con lo que dice, ¡ayúdanos a compartir!” PAN

Este es el Spot del PAN que @PartidoMorenaMx no quiso que vieras… Pues aunque no les guste, aquí te lo dejamos.



Si coincides con lo que dice, ¡ayúdanos a compartir!#RompaElPacto #DefendamosMéxico #PatriaFamiliaYLibertad pic.twitter.com/GE0eEDC6T9 — Acción Nacional (@AccionNacional) May 29, 2026

Se trata de un video que fue denunciado por Morena por contenido calumnioso y que el INE ordenó bajar de radio y televisión de manera inmediata.

El video del PAN comparte una dramatización sobre cómo ve el sufrimiento de las familias mexicanas frente a delitos como extorsión, desapariciones y desplazamiento forzado.

Además, acusa a las autoridades de cometer traición a la patria al priorizar sus intereses políticos sobre la paz social.

¿De qué trata el spot que compartió el PAN contra Morena pese a decisión del INE?

El spot que el PAN compartió en sus redes sociales contra Morena inicia con un una mujer enterrando carteles de personas desaparecidas mientras se escucha una voz en off diciendo “ellos nos traicionaron”.

Luego, acusa a Morena de traicionar al pueblo y aliarse con el crimen organizado “para ganar poder”, a pesar del miedo de la ciudadanía.

Asimismo, acusó a Morena de “proteger a sus socios” sobre el dolor de todo el país, lo que calificaron como una traición.

“Ellos nos traicionaron, enterraron la esperanza que tanto vendieron, se aliaron con el crimen para ganar poder y protegieron a sus socios. Mientras millones de familias viven con miedo, un partido que entrega el gobierno al crimen carga con cada muerte, cada desaparición, cada familia desplazada, cada negocio extorsionado y el dolor de un país entero. México ha vivido tiempos duros, nunca tan oscuros como con ellos. Eso es traicionar a toda su gente" PAN

Cabe señalar que este contenido fue calificado como calumnioso al tratarse de “afirmaciones de hechos posiblemente falsos” que no se soportan con elementos mínimos que podrían presumir de veracidad.