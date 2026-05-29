Enrique Inzunza se reincorpora al Senado tras solicitar una licencia que solo duró 10 horas.

Durante la sesión extraordinaria de la madrugada de este 29 de mayo de 2026, Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores informó del regreso del morenista como senador.

Tras pedir licencia después de comparecer a la Fiscalía General de la República (FGR) y las acusaciones de Estados Unidos en su contra al vincularlo con el Cártel de Sinaloa.

Y a las 03:41 minutos de este viernes 29 de mayo, @InzunzaCazarez anuncia que regresa a su escaño.



Su licencia duró sólo 10 horas con 38 minutos. pic.twitter.com/zranKdKYqp — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) May 29, 2026

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