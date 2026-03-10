El diputado federal integrante de la fracción parlamentaria de Morena, Sergio Mayer, tendrá que volver a su curul luego de ser eliminado de La Casa de los Famosos de Telemundo.

El legislador se convirtió en el tercer eliminado de la sexta temporada del exitoso reality show, pues obtuvo menos votos que el resto de habitantes que habían sido nominados para salir.

Con ello, Sergio Mayer tendrá que retomar sus actividades públicas en la Cámara de Diputados, así como enfrentar la suspensión de derechos partidistas que se le aplicó en Morena.

Sergio Mayer, diputado de Morena, pidió licencia para irse a La Casa de los Famosos (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Sergio Mayer debe regresar a su curul; ya fue expulsado de La Casa de los Famosos

Al cumplir 3 semanas exactas de ingresar a la sexta temporada de La Casa de los Famosos, Sergio Mayer tendrá que volver a su curul, pues ya fue eliminado del reality show.

En consecuencia, el también actor y bailarín deberá retomar su puesto como diputado, del que había solicitado licencia por tiempo indefinido para integrarse al programa de televisión.

Sergio Mayer ya fue expulsado La Casa de Los Famosos (lacasadelosfamosostlmd/Instagram)

Cabe destacar que por su participación en el polémico programa de televisión, para la cual dejó de lado sus obligaciones legislativas, Sergio Mayer fue objeto de numerosas críticas.

En medio de la andanada de reclamos, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, su partido, abrió un proceso en el que determinó suspenderle sus derechos partidistas.

Sergio Mayer duró 3 semanas en La Casa de Los Famosos

Durante la gala de eliminación del 9 de marzo, el diputado fue expulsado al no lograr superar en votos a Josh Martínez, Celinee Santos, Fabio Agostini, Jailyne Ojeda, Caeli y Julia Argüelles.

Al confirmarse su expulsión, Sergio Mayer confesó que le hubiera encantado seguir en el programa, pero se dijo consciente de los riesgos de “jugar con fuego”, por lo que resultó quemado.

A pesar de lo anterior, el legislador federal resaltó que no pasa nada, toda vez que también dijo entender que se trata de un juego del que aseveró, ha aprendido a disfrutar.

Días atrás, Sergio Mayer dijo tras una discusión en el programa que se sentía un tanto arrepentido de participar en La Casa de los Famosos de Telemundo, pero no por el tema de haber dejado botada su curul.