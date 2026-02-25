Ante la polémica licencia de Sergio Mayer para irse a La Casa de los Famosos, han revivido declaraciones que el diputado hizo en entrevista con Sabina Berman hace un año respecto al tema.

“Nunca me he ido y no lo voy a hacer salvo alguna emergencia o salvo que me lo pidan para ir a otro puesto (...) Yo nunca he pedido licencia ni la pediría para irme a un programa”. Sergio Mayer

Durante esta misma entrevista, Sergio Mayer destacó que, durante su periodo legislativo de 2018 a 2021, siempre asistió al Congreso para realizar su trabajo y nunca tuvo alguna falta.

Sergio Mayer pide licencia en la Cámara de Diputados para entrar a La Casa de los Famosos (Instagram/@lacasadelosfamosostlmd)

Sergio Mayer aseguró que nunca pediría licencia para un reality show

En su programa “Largo Aliento” del 31 de octubre de 2024, Sabina Berman entrevistó a Sergio Mayer, quien defendió su trayectoria política pese a las críticas que recibía por ser actor.

Sergio Mayer abordó de manera directa el tema de las licencias para participar en proyectos de entretenimiento, como películas o reality shows, asegurando que nunca se había ausentado de su labor legislativa.

En ese momento, Sergio Mayer declaró que se dedicaba al 100% a la política y que solo dejaría su cargo ante una emergencia o si se le solicitara ocupar otro puesto dentro de la administración pública.

“Yo nunca he pedido licencia para irme a hacer una película o un programa (...) Nunca me he ido y no lo voy a hacer”. Sergio Mayer

Pese a estas antiguas declaraciones, el diputado Sergio Mayer solicitó licencia recientemente para poder participar en La Casa de los Famosos, reality show que es producido por Telemundo.

La Casa de los Famosos inició el pasado 17 de febrero y tendrá una duración de cuatro meses, periodo en el que Sergio Mayer se ausentará de la Cámara de Diputados pese a afirmar que nunca lo haría.