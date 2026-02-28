Sergio Mayer, diputado con licencia de la bancada de Morena, confesó estar arrepentido por dejar su curul para sumarse a la nueva edición de La Casa de los Famosos.

“A mí en lo personal, ¿haber dejado mi trabajo, el Congreso y todo para venir a ver una persona en topless?" Sergio Mayer

Así lo sentenció el legislador federal morenista desde la misma casa que inició el 17 de febrero, a la cual se integró a pesar de que la LXVI Legislatura está en plenos trabajos.

Cabe destacar que la estancia de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos, ya motivó la suspensión de sus derechos partidistas, pues Morena resolvió que ha incumplido con sus deberes.

Sergio Mayer dice estar arrepiente por integrarse a La Casa de los Famosos

En medio de la polémica que se ha generado por su decisión de dejar temporalmente su curul en la Cámara de Diputados para integrarse a La Casa de los Famosos, Sergio Mayer dijo estar arrepentido.

Lo anterior debido a que el diputado manifestó su inconformidad con una situación ocurrida durante el reality show, pues se cuestionó por ser parte de un contenido televisivo de baja calidad.

"Yo sabía que este es un concepto maravilloso y la gente no tiene por qué estar tragando, porque les estamos dando de tragar basura" Sergio Mayer

Al criticar que un habitante de La Casa de los Famosos hizo un desnudo parcial, sostuvo que aun cuando el concepto del programa es “maravilloso”, están produciendo basura.

De la misma forma, Sergio Mayer emplazó a sus compañeros del reality show a cambiar sus comportamientos, toda vez que les recordó que solo sin invitados y esa no es su casa.

🗣️ SERGIO MAYER ARREPENTIDO de haber dejado su puesto en el congreso de México, para entrar a La Casa De Los Famosos #LCDLF6 pic.twitter.com/MUNconsyeg — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) February 28, 2026

Morena tampoco está a gusto con Sergio Mayer en La Casa de los Famosos

Mientras Sergio Mayer se dice arrepentido por pedir licencia y dejar su curul para integrarse a La Casa de los Famosos, su partido, Morena, también expresó su inconformidad con su participación en el programa.

El 24 de febrero, una semana después de iniciado el reality show, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena suspendió de manera cautelar los derechos partidarios del diputado por estos motivos:

Generación de un posible ompacto negativo en la imagen del partido

Por priorizar intereses personales sobre los institucionales

Posible violación al Estatuto de Morena en lo relativo a la conducta que contraviene la seriedad y compromiso político

Exposición mediática incompatible con su papel legislativo

No obstante, el organismo interno del partido aclaró que la suspensión es temporal, ya que no se trata de una sanción definitiva, además de que resaltó que se sigue investigando el caso.