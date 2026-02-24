Ana Lila Ceballos denunció a Sergio Mayer ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por la licencia solicitada para participar en La Casa de los Famosos de Telemundo.

De acuerdo con Ana Lila Ceballos, Sergio Mayer habría incumplido con sus obligaciones como diputado y miembro de Morena, por lo que pidió que se inicie una investigación en su contra.

El trabajo que Sergio Mayer hizo como diputado antes de ir a La Casa de los Famosos. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Ana Lila Ceballos presenta denuncia contra Sergio Mayer por licencia para La Casa de los Famosos

A través de redes sociales, Ana Lila Ceballos dio a conocer que presentó una denuncia contra Sergio Mayer por licencia para La Casa de los Famosos, aprobada desde el 17 de febrero.

Dado que Sergio Mayer formaba parte de comisiones de seguridad y justicia, Ana Lila Ceballo destacó que no es momento para que el diputado pida licencia en la Cámara de Diputados.

Ana Lila Ceballos, exdiputada federal, sugirió que Sergio Mayer está anteponiendo el interés privado antes que el público, uno de los fundamentos con los que se debe conducir un militante de Morena.

La morenista Ana Lila Ceballos aclaró que no está haciendo un “prejuzgamiento” sobre Sergio Mayer, pues su actuar será analizado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Ana Lilia Ceballos denuncia a Sergio Mayer por licencia para La Casa de los Famosos (Redes sociales)

Cabe mencionar que Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, confirmó que ya se inició un procedimiento contra Sergio Mayer, aunque no se ha dado a conocer ninguna resolución.

Respecto a este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en una de sus conferencias matutinas que para eso había suplentes; en el caso de Sergio Mayer, le corresponde a Luis Morales Flores.