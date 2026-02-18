El diputado con licencia, Sergio Mayer, entró a La Casa de los Famosos de Telemundo el 17 de febrero de 2026, pero ¿qué hizo durante su cargo en la Cámara de Diputados?

Sergio Mayer inició en su cargo como diputado plurinominal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) el 1 de septiembre de 2024, aunque -para algunos- su trabajo en la Cámara de Diputados por el año y medio de funciones, fue escaso.

El trabajo que Sergio Mayer hizo en la Cámara de Diputados antes de entrar a La Casa de los Famosos

Sergio Mayer entró nuevamente a La Casa de los Famosos, pero ahora para el reality show transmitido por Telemundo, para lo que pidió licencia debido a su cargo como diputado plurinominal por Morena.

Ante la exención de sus labores como funcionario público para ingresar al reality show, la opinión pública se ha enardecido cuestionando el trabajo que hizo en la Cámara de Diputados en el año y medio que desempeñó labores, así que aquí te los compartimos.

Sergio Mayer presentó cinco iniciativas en la Cámara de Diputados, según informa Juan Ortiz, de las cuales:

Aprobadas: 0

Pendientes: 3

Retiradas: 1

Desechadas: 1

Asimismo, se informó que el actor estuvo ausente en 19 votaciones que sucedieron en la Cámara de Diputados, siendo esto el 12.8 por ciento del total que existieron mientras fue diputado.

Diputado Sergio Mayer (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Sergio Mayer decidió subirse a la tribuna en ocho ocasiones para dar posicionamiento a las legislaturas a discutir.

¿Qué iniciativas presentó Sergio Mayer como diputado? Esto hizo antes de La Casa de los Famosos

El diputado con licencia, Sergio Mayer, presentó cinco iniciativas en la Cámara de Diputados en la LXVI Legislatura, siendo estas: