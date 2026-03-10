Ante la salida de Sergio Mayer de La Casa de los Famosos, la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, explicó que pasará con el diputado y la suspensión de derechos que se le aplicó.

“Él tendría el derecho de regresar a ser diputado, pero nosotros también tenemos el derecho (...) de determinar si alguien ha violentado los estatutos de Morena” Luisa Alcalde

Así lo indicó la líder partidista al resaltar que la investigación a cargo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena sigue en curso y aún no se resuelve el caso.

Sin embargo, Luisa Alcalde sentenció que al menos de momento y pese a que Sergio Mayer sí puede regresar a su curul, sí hay una consecuencia inmediata para el diputado.

Luisa Alcalde explica consecuencias que enfrenta Sergio Mayer por la suspensión de derechos en Morena

Al cumplir 3 semanas exactas de su ingreso a la sexta temporada de La Casa de los Famosos, el diputado federal de Morena que pidió licencia, Sergio Mayer, fue expulsado del reality show.

Ante ello, trasciende que el legislador tiene la posibilidad de regresar a su curul, pero también se han generado cuestionamientos sobre lo que pasará por la suspensión de derechos que le aplicó Morena.

Sobre el tema, la dirigente nacional del partido, Luisa Alcalde, explicó que Sergio Mayer sí puede regresar a la Cámara de Diputados, pero se va a enfrentar una consecuencia inmediata.

“¿Qué implica (la suspensión de derechos)? Bueno, pues de entrada, no podría regresar al grupo parlamentario” Luisa Alcalde

Entrevistada por Maca Carriedo, Luisa Alcalde señaló que si bien hay una investigación en proceso, la sanción contra el diputado le impide que se reintegre a la bancada de Morena en San Lázaro.

Es decir que si Sergio Mayer toma la decisión de regresar a su curul, deberá hacerlo bajo una especie de figura independiente, pues no se le tomará en cuenta como miembro de la fracción morenista.

Morena suspende derechos partidistas a Sergio Mayer (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Investigación contra Sergio Mayer por ir a La Casa de Los Famosos sigue en curso

Tras explicar que la suspensión de derechos en Morena a Sergio Mayer implica que no pueda regresar al grupo parlamentario en San Lázaro, Luisa Alcalde resaltó que la investigación sigue en curso.

Sobre dicho punto, la dirigente del partido resaltó que el proceso a cargo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es para resolver si el diputado violó los estatutos del partido.

“En este caso, dado que hay un proceso en marcha, pues la Comisión ha determinado la suspensión de sus derechos dentro de nuestra organización, dentro de Morena” Luisa Alcalde

Al ahondar en detalles del caso, Luisa Alcalde expuso que se van a realizar audiencias en las que se le dará voz al propio Sergio Mayer para que exponga su postura de lo ocurrido.

No obstante, Luisa Alcalde insistió en que de momento y mientras se concluye la investigación, se mantiene la suspensión de derechos contra el legislador federal.