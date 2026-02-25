Alejandro Speitzer, de 31 años, arremetió contra Sergio Mayer por La Casa de los Famosos.

La licencia que obtuvo Sergio Mayer, de 59 años, en la Cámara de Diputados para La Casa de los Famosos ha generado diversas críticas.

Alejandro Speitzer critica a Sergio Mayer por La Casa de los Famosos

A través de redes sociales, Alejandro Speitzer arremetió contra Sergio Mayer por La Casa de los Famosos, reality de Telemundo.

Con un contundente mensaje, Speitzer señaló que un diputado tendría que “representar los intereses de la población”.

Además, Alejandro Speitzer señaló cuáles son, para él, las cualidades de un diputado, asegurando que Sergio Mayer no cumple con ellas:

“Un diputado tiene el deber de representar los intereses de la población. Y, aunque parezca surrealista, Sergio Mayer vuelve a sorprendernos. Nuestro país necesita diputados comprometidos, sensibles y conscientes del dolor que atravesamos como ciudadanos ante tantas pérdidas y tantas injusticias. Él, claramente, no cumple con ninguna de estas cualidades. Qué nivel de insensibilidad, carajo." Alejandro Speitzer

Alejandro Speitzer arremete contra Sergio Mayer por La Casa de los Famosos (Alejandro Speitzer / Facebook)

Sergio Mayer tenía el cargo de diputado por Morena de la cuarta Circunscripción de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión.

El cuestionamiento público de Alejandro Speitzer viene luego de que Sergio Mayer pidiera licencia para dejar su cargo como diputado temporalmente para participar en La Casa de los Famosos.

La licencia a Sergio Mayer comenzó desde el pasado 17 de febrero y fue aprobada por la Cámara de Diputados.

Fue a finales de enero 2026 cuando se reveló que Sergio Mayer sería parte de La Casa de los Famosos de Telemundo.

Luego de que se le otorgara la licencia a Sergio Mayer, diferentes sectores de la opinión pública criticaron la situación.

El caso ha generado tanta controversia, que se reveló que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena habría iniciado un procedimiento en de Sergio Mayer.