Ricardo Monreal llamó a militantes y dirigencia de Morena a mantener la unidad rumbo a las elecciones 2027.

De acuerdo con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, lograr que nadie se vaya es una “tarea enorme” que debe de realizarse.

“La principal tarea es no permitir que se vaya nadie y yo creo que esa es una tarea enorme que está llevando la dirección de Morena” Ricardo Monreal

Asimismo, resaltó que la dirigencia de Morena debe buscar la manera de integrar a todos los aspirantes que no fueron seleccionados como coordinadores de Morena en los 17 estados en los que se disputará una gubernatura en 2027.

Ricardo Monreal pide mantener la unidad; llama a Morena a integrar a aspirantes no seleccionados

De acuerdo con Ricardo Monreal, ahora es importante que la dirigencia de Morena se centre en mantener la unidad dentro del partido y evite que militantes comiencen a separarse del movimiento.

Asimismo, resaltó que si el proceso fue complicado con las coordinaciones en los 17 estados que renovarán gubernaturas, será más pesado para:

diputados

senadores

alcaldías

“Va a ser una guerra política muy fuerte…calculo, yo le estimo entre 8 y 10 mil los que se inscribieron para 300 puestos" Ricardo Monreal

Sin embargo, resaltó que espera que todo salga bien y no sea motivo de ruptura, de fractura y de debilitamiento de Morena”.

Por otra parte, llamó a Ariadna Montiel y Citlalli Hernández a buscar la forma de incorporar a los segundos y terceros lugares de las encuestas en pro de la unidad en el movimiento.

“Con todos los que resultaron en segundo y en tercer lugar. Creo que Morena tiene que tener la capacidad de incluirlos a todos para tener un proceso unitario rumbo al 2027… hay que buscar la forma de incorporarlos. Yo espero que la inteligencia de Ariadna y de Citlalli den para tener pronto una serenidad en todo el proceso interno” Ricardo Monreal

En este sentido, señaló como ejemplo la incorporación de Andrea Chávez como coordinadora por Ciudad Juárez.

Esto tras la designación de Cruz Pérez como coordinador de Morena en Chihuahua.

Asimismo, resaltó que esto puede realizarse, por ejemplo, con:

Héctor Santana en Nayarit

Ismael Burgueño en Baja California

Por otra parte, resaltó la importancia de dialogar con Tatiana Clouthier, quien ha expresado su descontento por los resultados de la encuesta.

Asimismo, reiteró que considera que lo que diga Tatiana Clouthier sí puede afectar la unidad del partido y afectar el proyecto nacional.