La senadora Andrea Chávez fue nombrada Coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Ciudad Juárez, una designación realizada por la dirigencia nacional de Morena como parte de los trabajos de organización política rumbo a las elecciones de 2027.

El anuncio fue dado a conocer por la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, apenas unos días después de que Chávez participara en el proceso interno para definir la coordinación estatal de Chihuahua.

Con este nombramiento, Andrea Chávez mantiene un papel relevante dentro de la estructura política de Morena, luego de perder ante Cruz Pérez Cuéllar la coordinación estatal de Chihuahua rumbo a las elecciones del 2027.

Morena designa a Andrea Chávez coordinadora municipal en Ciudad Juárez, Chihuahua (@A_MontielR / X)

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