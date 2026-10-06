Ariadna Montiel, presidenta nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), compartió que mantiene diálogo con los coordinadores estatales y visitas a sus estados para sostener la unidad rumbo a las elecciones 2027.

“Ahora estamos yendo para allá, también eso es importante… hemos mantenido el diálogo entre todas y todos…” Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

Ariadna Montiel dijo que aunque ha recibido a personas de su movimiento, en el caso de los coordinadores y coordinadoras ha visitado los estados porque es importante continuar haciendo trabajo en territorio.

Ariadna Montiel cuenta que ha visitado a coordinadores en sus estados

Ariadna Montiel ejemplificó que ha visitado Sinaloa con Imelda Castro, Querétaro con Santiago Nieto o Quintana Roo con Eugenio “Gino” Segura Vázquez.

También contó que en esas visitas a estados ha hablado no solo con los coordinadores y coordinadoras de Morena sino con legisladores y compañeros en general.

Ariadna Montiel destaca ser receptiva con compañeros de Morena en todo el país

“Los compañeros y la militancia deben saber que estamos a la mano” y la dirigente dijo que en los planteamientos que tengan, Morena va a ser receptivo.

Ariadna Montiel dijo que más que dirigente ha sido compañera en el movimiento y que es importante hacer el “trabajo abajo, en territorio”.

Además, contó que las dos veces que ha sido diputada ha sido por mayoría y ello ha sido gracias a su trabajo en cercano al pueblo y a los compañeros.