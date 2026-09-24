Ariadna Montiel busca cerrar filas en Guerrero tras la conclusión de su proceso interno rumbo a las elecciones 2027.

En una reunión celebrada en CDMX el 24 de septiembre de 2026, Beatriz Mojica Morga, Ariadna Montiel y Abelina López coincidieron en la necesidad de fortalecer la unidad de Morena y mantener abiertos los canales de diálogo entre sus distintos liderazgos.

El encuentro ocurre en un contexto de reorganización política dentro de Morena y tuvo como objetivo reafirmar el compromiso de trabajar de manera conjunta para consolidar la estructura del en Guerrero.

Beatriz Mojica destaca unidad de Morena en Guerrero

Beatriz Mojica señaló que uno de los acuerdos fue cuidar al movimiento y mantener el diálogo para propiciar la unidad entre sus integrantes.

La coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero sostuvo que, dentro de Morena, debe prevalecer el interés del pueblo de Guerrero por encima de los intereses personales.

Durante el encuentro también se reconoció el trabajo realizado por Abelina López al lado del pueblo de Acapulco, así como su participación en el proceso interno de Morena.

De acuerdo con lo señalado en el encuentro, López Rodríguez recorrió distintos puntos del estado de Guerrero durante dicho proceso, por lo que se destacó su participación y trabajo político en la entidad.

Beatriz Mojica llama a mantener diálogo y organización

Beatriz Mojica subrayó que la unidad es un pilar fundamental de la Cuarta Transformación y planteó la importancia de mantener la organización, el diálogo permanente y el respeto entre compañeras y compañeros.

Estos elementos, señaló, permitirán continuar con el trabajo de Morena en Guerrero en la defensa de la soberanía y el bienestar del pueblo de la entidad.