En su primer mensaje como coordinadora de Morena en Nayarit rumbo a las elecciones de 2027, Jasmine Bugarín colocó la unidad como eje central de su proyecto político.

“Hago una invitación fraterna a mis compañeras y mis compañeros [..] muy en especial quiero reconocer a mi amigo de años, a quien reconozco su trayectoria, su valentía, y hoy, la disposición de seguir caminando juntos, Héctor Santana. A cada uno de sus equipos los convoco con mucha humildad, a sumar esfuerzos, organizarnos, y seguir fortaleciendo el proyecto de Transformación". Jasmine Bugarín, coordinadora de Morena en Nayarit

La senadora con licencia del Partido Verde agradeció el respaldo obtenido en el proceso interno y convocó a los demás aspirantes a construir una agenda común para fortalecer la Cuarta Transformación en Nayarit.

Además, reconoció de manera especial la disposición de Héctor Santana para sumarse a los trabajos del movimiento y caminar juntos en la nueva etapa que inicia.

Jasmine Bugarín llama a la unidad en Morena y agradece disposición de Héctor Santana

En su mensaje, Jasmine Bugarín hizo un llamado fraterno al resto de sus compañeros, para sumar esfuerzos y organizarse en pro de Nayarit, con una agenda común.

Jasmine Bugarín reconoció a sus compañeros que participaron en el proceso de Morena, por su vocación de servicio, su amor por Nayarit pero en especial, buscar el bienestar del pueblo.

Añadió que Nayarit no es solamente una tierra y su pueblo los necesita unidos para consolidar la transformación, por lo que les extendió su mano a los otros cinco aspirantes:

Geraldine Ponce

Jorge Armando Ortiz

María Elizabeth López Blanco

Pavel Jarero

Héctor Santana

En especial, destacó y agradeció a Héctor Santana, ganador de la encuesta de Morena que aceptó la estrategia de la Comisión Nacional de Encuestas del Partido.

Al respecto, Jasmine Bugarín resaltó su amistad, valentía, pero en especial la disposición de Héctor Santana de seguir caminando juntos por Nayarit.

Jasmine Bugarín agradece ser elegida como coordinadora de Nayarit: “No les voy a fallar”

En parte de su mensaje, Jasmine Bugarín resaltó que es un honor ser la coordinadora de su estado por Morena, pero más haber sido elegida por el pueblo de Nayarit.

Por lo que se comprometió a no fallarles, porque viene también del pueblo y asume la coordinación con el compromiso de ser leal a los principios de Morena.

Entre ellos, la convicción de que lo importante es el cargo, no el encargo, lo que resaltó mientras recorría todo el territorio de Nayarit, para conocer las necesidades de las personas.

Jasmine Bugarín añadió que esta es la mejor forma de hacer política, lo cual aprendió de Morena, llevando el mensaje de la Transformación de su manos.