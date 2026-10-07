Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Senado, aseguró que Morena tiene que “poner orden” entre sus militantes para mantener la unidad rumbo a las elecciones 2027.

“Morena tiene tiempo para corregir, Morena tiene tiempo para poner límites, para poner orden” Higinio Martínez

De acuerdo con el senador, Morena tiene que trabajar en las dificultades que se presentarán por la definición de las candidaturas a los 17 estados que elegirán gobernadoras y gobernadores.

Morena tiene que poner límites, asegura Higinio Martínez rumbo a elecciones 2027

De acuerdo con Higinio Martínez, las definiciones de los y las coordinadoras han generado y “dificultades” para Morena debido a la inconformidad que se genera en quienes no fueron elegidos rumbo a las elecciones 2027.

“Indudablemente como estamos viendo en las definiciones que se han dado, van a generar dificultades porque no todos van a quedar satisfechos de cómo se procesan candidaturas” Higinio Martínez

Por ello, aseguró que Morena tiene que dejar claro que quienes permanezcan en el movimiento, que cumple 15 años de su creación, son quienes quieran transformar el país y no su vida.

Asimismo, resaltó que el movimiento “tiene tiempo” para corregir y poner límites en la militancia; sin embargo, debe ordenar a quienes no quedaron satisfechos por la forma en la que se procesan las candidaturas rumbo a 2027.

“Morena tiene tiempo para corregir, Morena tiene tiempo para poner límites, para poner orden, para dejar claro que quien debe estar en este movimiento es quien quiera transformar el país, no transformar su vida” Higinio Martínez

De acuerdo con Martínez, estos conflictos no repercutirán en el futuro del movimiento de Transformación porque “Morena va a tirar a ganar siempre, en todo momento, Morena todavía existe para rato”, reiteró.