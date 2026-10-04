En medio de tensiones en otros estados, el edil de Cajeme, Javier Lamarque, reconoció a Lorenia Valles como coordinadora estatal de Morena en Sonora e hizo un llamado a cerrar filas rumbo a 2027.

“Eso implica reconocer el resultado a nuestra compañera Lorenia como la coordinadora en Sonora y sumarnos para seguir avanzando y construyendo para que siga en Sonora no solo en 2027, sino en el 2030” Javier Lamarque, edil de Cajeme

Lamarque también llamó a escuchar a la ciudadanía y trabajar con los militantes del movimiento, con el fin de fortalecer a Morena y mantener el proyecto de transformación en Sonora.

Lamarque pide a exaspirantes apoyar la coordinación estatal de Lorenia Valles

En una asamblea informativa, Javier Lamarque reconoció a Lorenia Valles como coordinadora de Morena en Sonora y exhortó a mantener la unidad, la inclusión y el trabajo en equipo.

Además, reconoció el resultado del proceso interno y afirmó que es momento de aceptar a Lorenia Valles como coordinadora de Morena en Sonora y sumarse al proyecto político.

Lamarque opinó que el resultado marca el comienzo de una nueva etapa, en la que quienes participaron en el proceso interno deberán seguir trabajando juntos.

“Aquí comienza una nueva etapa. Podemos participar en un proceso interno y después trabajar juntas y juntos”. Javier Lamarque, edil de Cajeme

Lorenia Valles, coordinadora de Morena en Sonora (Morena)

Lorenia Valles llamó a la unidad tras ser elegida coordinadora en Sonora

Al ser elegida como coordinadora, Lorenia Valles hizo un llamado a mantener la unidad y fortalecer la organización del partido, al destacar la importancia del trabajo conjunto entre la militancia.

Durante su mensaje, Valles señaló que “la unidad es fundamental para seguir avanzando”, al tiempo que llamó a mantener la coordinación y privilegiar el diálogo entre los integrantes del movimiento.

Lorenia Valles fue designada por Morena como coordinadora de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Sonora, proceso en el que también participaron: