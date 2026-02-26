Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dijo apoyar la eliminación de plurinominales del Senado, promovida en la reforma electoral del Poder Ejecutivo.

Ante los medios, el diputado Ricardo Monreal señaló que la lista nacional de plurinominales ha desnaturalizado al Senado, por lo que quitarlos recobrará el espíritu del federalismo.

Ricardo Monreal dice apoyar supresión de plurinominales del Senado en reforma electoral

Dado que el Senado tiene como eje central la representación territorial, Ricardo Monreal apoya la reforma electoral y la eliminación de los plurinominales para regresar al federalismo.

Ricardo Monreal (Michelle rojas)

A diferencia de los 96 senadores que representan a sus estados, los 32 plurinominales son electos por una lista nacional, es decir que no representan a una entidad federativa, sino a intereses de un partido.

Según Ricardo Monreal, eliminar a los plurinominales del Senado “recobrará el espíritu auténtico del federalismo y de la representación paritaria” con la que fue constituido.

Ricardo Monreal fue senador plurinominal de Morena entre 2018 y 2024

Pese a sus discursos actuales sobre el federalismo, Ricardo Monreal fue senador plurinominal por Morena entre 2018 y 2024, periodo en el que fue coordinador de su bancada y presidente de la Jucopo.

Sobre la eliminación de plurinominales, Ricardo Monreal ha dicho que el verdadero desafío de la reforma electoral será la Cámara de Diputados, por la complejidad de cambios sugeridos.

Mientras que solo se pretende eliminar a los 32 plurinominales del Senado, la reforma electoral mantendrá 500 diputados, pero los 200 ya no serán elegidos por listas plurinominales, sino de la siguiente manera: