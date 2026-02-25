Ricardo Monreal afirmó que la Cámara de Diputados representa el mayor desafío y punto de mayor fricción respecto a la eliminación de los plurinominales, propuesta en la reforma electoral.

En entrevista con López-Dóriga, Monreal dijo que hay mayor consenso para eliminar a los 32 senadores plurinominales y, aunque será difícil, la Cámara de Diputados será el verdadero desafío.

Cámara de Diputados, la más afectada en reforma electoral por plurinominales: Monreal

El diputado Ricardo Monreal señaló que no se tiene garantizada la mayoría calificada para aprobar la reforma electoral y esto debería a tres principales temas:

Financiamiento de los partidos, que se reduce en un 25% Integración en la Cámara de Diputados Fiscalización

Respecto a la integración de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal admitió que esta será el principal reto, pues tiene un considerablemente grado de complejidad a los cambios sugeridos para el Senado.

De acuerdo con la información, la reforma electoral mantendrá 500 diputados, pero los 200 ya no serán elegidos por listas plurinominales, sino de la siguiente manera:

97 diputados que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados

95 diputados de votación directa por circunscripción y por partido político

8 diputados que serán elegidos de mexicanos residentes en el extranjero

Cabe mencionar que el Partido del Trabajo y Partido Verde han manifestado reservas específicamente sobre la composición del Congreso, lo que ha impedido que se asegure la mayoría calificada necesaria.