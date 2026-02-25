El exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, emitió su opinión sobre la reforma electoral y asegura, es “menos mala” de lo que se había señalado, pero también lanzó varias advertencias.

“Es una reforma que aparentemente es menos mala que lo que se pretendía, pero que los detalles de este diablo” Lorenzo Córdova, expresidente del INE

Sin embargo, Lorenzo Córdova no es el único que se ha pronunciado sobre la presentación de la reforma electoral, ya que varios legisladores manifestaron desde ya sus desacuerdos, pese a falta de iniciativa.

Lorenzo Córdova asegura que la reforma electoral es “menos mala” que lo pretendido

En entrevista para WRadio, Lorenzo Córdova emitió su opinión sobre la reforma electoral, la cual señaló es menos mala que lo que se había mencionado, aunque todavía le preocupan sus consecuencias.

Lorenzo Córdova añadió que la presentación de la reforma electoral sólo es un esbozo, ya que todavía se debe esperar a la plantación de su integración, pero también adelanta una iniciativa regresiva.

Consejo General del INE (Especial / Graciela López Herrera)

Adelantó como preocupantes algunos puntos, entre ellos, la reducción del costo de las elecciones en un 25%, que acorde con el exconsejero, afectará de manera inevitable la estructura del INE .

Explicó en este tenor que más allá del gasto del INE, se deben pagar salarios por lo que la reducción mermaría las capacidades de organización por un recorte de personal.

Por lo mismo, Lorenzo Córdova asegura que lo presentado fue una combinación de buenas intenciones pero también de detalles gravísimos, como la designación de plurinominales y los 32 senadores.

¿Reforma electoral va a pasar en el Congreso? Esto dice Lorenzo Córdova

Lorenzo Córdova también fue cuestionado referente a si la reforma electoral pasará con mayoría calificada en el Congreso; afirmó que algunos detalles probablemente sí, pero otros no.

Sin embargo, también afirmó que Morena buscará la forma de conseguir la reforma electoral aunque sus aliados, PT y PVEM no estén de acuerdo, y será a ellos a quienes se les agradecería que no pase.

A su vez, Lorenzo Córdova señaló que es extraño que se presente una reforma electoral en este tenor, ya que citó la frase “¿para qué necesidad?“, debido a que las elecciones no representan un problema.