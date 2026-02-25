El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) esperará a que Claudia Sheinbaum presente la reforma electoral ante Congreso para dar a conocer su postura.

Manuel Velasco Coello, coordinador del Partido Verde, señaló que esperarán hasta el lunes para poder analizar con calma la reforma electoral.

“Vamos a esperar a tener el documento oficial. El lunes vamos a hacer un estudio en torno al tema y posteriormente vamos a definir nuestra posición” Manuel Velasco Coello

En medio de la controversia que se ha generado por la reforma electoral, Manuel Velasco Coello pide calma y asegura que el Partido Verde aguardará a que Claudia Sheinbaum la presente.

🟢 #ReformaElectoral | El coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco Coello, señaló que esperarán a que el lunes llegue formalmente la iniciativa al Congreso para revisarla a detalle.



Manuel Velasco Coello señaló que en general ven positiva la reforma electoral, pero esperaran al lunes para poder analizar la iniciativa.

“Para mí la propuesta y que la presidenta de México ponga sobre la mesa el debate sobre las reglas electorales, y la propuesta en general de la presidenta nosotros la vemos en general muy positiva” Manuel Velasco Coello

Durante su conversación, Manuel Velasco Coello puntualizó que tras conocer la reforma podrán insistir en las propuestas que el Partido Verde cree que son beneficiosas para mantener la democracia en México.

“En términos generales, la propuesta nos parece adecuada. Estamos en la posibilidad de analizarla a fondo e insistir en la propuesta que nosotros creemos que son benéficas para la democracia de nuestro país” Manuel Velasco Coello

Destacó que hasta que no sea presentada no podrán fijar una postura respecto a la reforma electoral.

“Lo de primera minoría es positivo y la otra propuesta y el otro tema hay que analizarlo cómo va a estar” Manuel Velasco Coello

Manuel Velasco Coello aclaró que en el Partido Verden se han manifestado diferentes posturas.

Y es que mientras que algunos senadores han manifestado su apoyo a la reforma electoral, otros no lo han hecho de esa manera.

“Nosotros coincidimos con ella, hay muchos compañeros de nuestra bancada que han manifestado apoyar la reforma electoral de la Presidenta y estamos buscando generar en estas mesas los acuerdos” Manuel Velasco Coello

Es por ello por lo que Manuel Velasco Coello destacó que se debe esperar para que el pueda hablar con ambas partes y poder fijar una postura común.

“Vamos a esperar a tener la reforma el lunes para poder tratar de tener una posición que vayamos todos juntos y no vayamos divididos en el tema” Manuel Velasco Coello

Manuel Velasco Coello señaló que en el Partido Verde habrá consulta para lograr una postura y votar de manera unificada.

“Haciendo la valoración de cómo buscar los puntos de coincidencia por encima de los puntos de divergencia que se puedan tener. Entonces vamos a buscar siempre cómo lograr el consenso” Manuel Velasco Coello