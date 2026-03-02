El Partido del Trabajo (PT) encendió el debate político el domingo 1 de marzo de 2026 al anunciar que no respaldará la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque reiteró su apoyo al gobierno, el PT advirtió que votará en contra si el proyecto mantiene un esquema que, a su juicio, amenaza la pluralidad y abre la puerta a un “partido de Estado”.

Con ello, el PT marca distancia de la reforma electoral, un tema clave para el rumbo democrático de México.

PT reitera apoyo a Claudia Sheinbaum pero señala voto en contra de la reforma electoral

De manera oficial, el PT anunció que tanto su dirigencia como sus diputados fijaron distancia frente a la reforma electoral y anticiparon que votarán en contra si el proyecto mantiene el sentido que, aseguran, amenaza la pluralidad política.

En su comunicado, el PT sostuvo que descalifican una supuesta campaña de desprestigio emprendida en contra del propio partido, por su postura en contra de la reforma electoral.

Esto haciendo mención de que, cuando el PT decidió apoyar a AMLO, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto también se lanzó en su contra.

“Decimos no al regreso del viejo partido de Estado que dominó México de 1929 a 2018. Lucharemos por preservar la pluralidad política y evitar la desaparición del sistema de partidos en nuestro país”. PT

En el marco actual, el PT aseguró que una modificación al sistema electoral abriría la puerta a la concentración del poder en una sola fuerza política, es decir, a la instauración de un nuevo partido hegemónico.

Así, los legisladores petistas advirtieron que no permitirán una reforma electoral con un esquema que, a su juicio, de paso en Morena a un “partido de Estado”, figura que, acusaron, marcó la vida pública del país durante gran parte del siglo XX con el PRI.

Pese a ello, manifestaron que se mantienen firmes en apoyo al gobierno de Claudia Sheinbaum, pero lucharán por la defensa de sus principios y valores para así luchar por la justicia social, la democracia y el bienestar del pueblo de México.