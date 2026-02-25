Luis Armando Melgar, legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló que la reforma electoral restará peso a la oposición en el Senado y se perderá el equilibrio.

En entrevista con López-Dóriga, el senador Luis Armando Melgar sostuvo que no votará a favor de la reforma electoral, pese a que ya se dio a conocer los puntos clave que contiene.

PVEM afirma que reforma electoral resta peso a oposición en Senado; irá contra eliminación de plurinominales

Este miércoles 25 de febrero, Claudia Sheinbam presentó los puntos claves de la reforma electoral; ante esto, Luis Armando Melgar, senador de PVEM, expresó su opinión sobre la propuesta.

Melgar rompe con la reforma electoral en tema de plurinominales (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Luis Armando Melgar destacó que no está de acuerdo en eliminar los plurinominales en el Senado, pues le restará peso a la oposición y hará que los procesos sean menos democráticos.

El senador de PVEM dijo que, actualmente, el equilibrio democrático es frágil, pues hay un partido mayoritario, por lo que quitar los plurinominales del Senado, hará al sistema más frágil.

Asimismo, Luis Armando Melgar reveló que hay suficientes senadores de PVEM que no votarán a favor de la reforma electoral, no con los puntos que recientemente fueron presentados.

Cabe mencionar que, aunque la reforma electoral ya fue presentada por Claudia Sheinbaum, la iniciativa será enviada formalmente a la Cámara de Diputados el próximo lunes 2 de marzo.