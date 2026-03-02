La polémica por la reforma electoral continúa porque el Partido del Trabajo (PT) difundió un comunicado en el que advirtió sobre un posible regreso al “viejo partido de Estado”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió directamente a los señalamientos.

El PT cuestionó específicamente la eliminación de las listas de legisladores plurinominales contemplada en la propuesta presidencial, al considerar que podría representar un retroceso democrático.

Sheinbaum rechaza acusaciones y defiende la reforma electoral

Desde su posicionamiento, Sheinbaum aseguró que la interpretación del PT “no es verdad” y sostuvo que la reforma electoral busca fortalecer la democracia y recuperar su esencia.

“No es verdad (...) lo más importante que estamos planteando es recuperar la esencia de la democracia, que es la representación del pueblo. La democracia es el poder del pueblo, no de los partidos políticos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria enfatizó que su propuesta no elimina la representación de las fuerzas políticas, sino que modifica el mecanismo para elegir a los representantes plurinominales.

Los dos puntos clave de la reforma electoral de Sheinbaum

En respuesta al comunicado del PT, la presidenta recordó que su iniciativa se basa en dos puntos clave:

Representación proporcional elegida mediante voto popular por lo que se eliminan las listas de los partidos políticos, mientras que la fórmula planteada por la ley se mantiene

Disminución de los costos de los partidos políticos, elecciones, del Instituto Nacional Electoral (INE), Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), diputados locales, senadores

Claudia Sheinbaum aseguró que estos cambios responden a demandas ciudadanas expresadas durante su campaña presidencial.

Sheinbaum desmiente el “partido de Estado” en su reforma electoral

Frente a la acusación de que la reforma podría derivar en un “partido de Estado”, la presidenta fue contundente y negó que su iniciativa tenga ese retroceso.

"Todo lo contrario al partido de Estado, nada qué ver. Se mantiene la representación de los partidos políticos pero van a votación, esa es la única diferencia" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Explicó que la única modificación sustancial respecto al modelo anterior es que la representación plurinominal buscará el respaldo directo del voto en territorio, lo que —afirmó— fortalece la legitimidad democrática.

La discusión sobre la reforma electoral continúa en el ámbito político, mientras partidos aliados y de oposición analizan los alcances de la propuesta.