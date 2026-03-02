“Hicimos un compromiso con el pueblo”: Sheinbaum responde a críticas por plurinominales

Durante su gira por Baja California Sur, Claudia Sheinbaum defendió los cambios a los plurinominales en su reforma electoral, subrayando que ahora deberán ser electos mediante voto popular.

“Se molestan mucho, pero nosotros hicimos un compromiso con el pueblo y cuando hacemos compromisos los cumplimos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Pese a las críticas de aliados de Morena a los cambios en plurinominales, quienes advierten afectaciones a sus partidos, la presidenta de México reiteró que enviará la iniciativa a la Cámara de Diputados el lunes 2 de marzo de 2026.

Con ello, aseguró, cumple su compromiso con el pueblo y busca fortalecer la participación ciudadana en la vida política de México.

Sheinbaum defiende voto popular a plurinominales en nueva reforma electral

Claudia Sheinbaum salió en defensa de su reforma electoral, reiterando que, pese a las quejas de aliados de Morena por plurinominales, quienes aseguran esto afectará a sus partidos, cumplirá su compromiso y enviará al Poder Legislativo su propuesta.

Durante su gira de trabajo por Baja California Sur, la presidenta reiteró que la figura plurinominal permanecerá, pero enfatizó que esta debe ser electa mediante voto popular.

Con ello, aseveró, si una persona toma la decisión de votar por un partido político en las urnas, también decida quienes los representen legislativamente.

“La propuesta es muy sencilla: está bien que haya 200 (plurinominales), de acuerdo a la proporción de los partidos, pero que esos 200 los elija el pueblo. Que, si votaste por un partido, pues también eliges a los de representación proporcional”. Claudia Sheinbaum

Lo anterior tras criticar que anteriormente la lista de plurinominales era elaborada por las “cúpulas de los partidos”, señalando que así siempre elegían a los mismos.

Por ello Claudia Sheinbaum destacó que su reforma electoral corresponde a los compromisos que firmó con el pueblo de México, con el objetivo de enmarcar la participación ciudadana en la vida política de nuestro país.

Finalmente mencionó que un ejemplo de compromiso cumplido fue la reforma constitucional que prohíbe el nepotismo, por lo que este ya no se permitirá en cargos públicos a nivel federal.