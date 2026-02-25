Arturo Castillo Loza, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), analizó los alcances y riesgos de la reforma electoral, presentada el 25 de febrero de 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En especificó, señaló que la reforma electoral tiene avances como mayor empoderamiento ciudadano, pero alertó sobre riesgos en la sobrerrepresentación, recortes al INE y la desaparición del PREP.

Consejero del INE analiza lo “positivo” de la reforma electoral

A decir del consejero del INE, una de las implicaciones positivas de la reforma electoral sería el mayor empoderamiento ciudadano en la representación proporcional de diputados.

Recortes al INE (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Según señaló, los puntos clave que serán positivos son los siguientes:

Reducción del control de las cúpulas partidistas sobre las listas de representación proporcional

Prohibición del uso de efectivo en campañas de partidos para fortalecer la fiscalización

Implementación de mecanismos de participación ciudadana

Uso de inteligencia artificial en procesos electorales

Regulación en materia de propaganda electoral, como quitar apodos

Consejero del INE analiza lo “negativo” de la reforma electoral

Por el lado negativo, el consejero señaló que la reforma electoral presenta puntos débiles en cuanto a la economización del INE, pues esto podría afectar la calidad de las elecciones.

Mencionó que el principal punto negativo se encuentra en la sobrerrepresentación, además de:

Sobrerrepresentación en el Senado por eliminación de senadurías de representación proporcional

Mantener la fórmula actual de asignación plurinominal y los límites de sobrerrepresentación podría reactivar conflictos políticos

Dar más atribuciones al INE, pero con menor estructura, menor profesionalización y menos presupuesto

Falta de un mecanismo claro para enfrentar la entrada de recursos ilícitos en campañas sin poner en riesgo al INE

Un punto negativo que destacó el consejero del INE fue la desaparición del PREP, pues asegura que esto incrementaría la incertidumbre sobre los resultados de la elección.