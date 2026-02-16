Mario Delgado oficializó el nombramiento de Nadia López García como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos, en sustitución de Marx Arriaga.

El anuncio de la SEP se realizó el 16 de febrero de 2026, mismo día en que Nadia López García asumió funciones.

Mientras tanto, Marx Arriaga continúa atrincherado en su oficina acompañado de su equipo, asegurando que dejará las instalaciones al término de su jornada laboral.

Mario Delgado reconoció la trayectoria académica y cultural de Nadia López García, destacando su papel como relevo institucional.

El titular de la SEP reconoció en López García una amplia trayectoria académica, literaria y cultural.

#SEPInforma🗞️ | Nadia López García, pedagoga, poeta indígena y activista en derechos educativos y culturales, es nombrada nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos. pic.twitter.com/KxoF8wyTw8 — SEP México (@SEP_mx) February 16, 2026

El nombramiento fue anunciado por la SEP la tarde del lunes 16 de febrero a través de plataformas digitales.

Fue también durante esta mañana que Mario Delgado había adelantado que este día se daría a conocer el nombre de quien sucediera a Marx Arriaga.

Hoy se cumplen cuatro días del atrincheramiento de Arriaga al interior de sus oficinas.

De acuerdo con un informe publicado en Proceso, el extitular permanecera en su lugar de trabajo hasta el término de su jornada laboral.

“Ya estuvo bueno”, declaró Marx Arriaga al medio tras ser cuestionado por

Marx Arriaga sostiene violencia por parte de la SEP

Fue el pasado 13 de febrero cuando Marx Arriaga uvo que ser escoltado por policías de la CDMX fuera de las instalaciones de la SEP tras haber sido notificado su cese de la institución.

Arriaga se encerró en su oficina y se negó a salir, motivo por el cual autoridades tuvieron que intervenir.

Ese mismo día convocó a una conferencia de prensa y señaló haber sido sacado con violencia, versión que fue negada por la SEP en un comunicado.

Marx Arriaga fue el responsable de los Libros de Texto Gratuitos para la Nueva Escuela Mexicana, modelo educativo impulsado por Andrés Manuel López Obrador.