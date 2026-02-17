Marx Arriaga continúa dentro de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) pese a asegurar que saldría tras terminar su jornada laboral de hoy; “hay mucho trabajo”, dijo.

Frente a los medios, Marx Arriaga señaló que tiene un contrato que cumplir y mucho trabajo que hacer hasta que la SEP le envíe el oficio que le notifique que ha sido cesado del cargo.

Marx Arriaga se mantiene dentro de las oficinas de la SEP (Andrea Murcia Monsivais)

Marx Arriaga se mantiene en la SEP porque “hay mucho trabajo”

Por la tarde de este lunes 16 de febrero, Marx Arriaga dijo a Proceso que, terminado su jornada laboral de hoy, saldría de las oficinas de la SEP, pero hasta el momento no se ha reportado su salida.

Marx Arriaga señaló que no se está aferrando al cargo en la Dirección General de Materiales Educativos, sino que es común que pase días encerrado en su oficina porque “hay mucho trabajo”.

“Tengo mucho trabajo, por eso como aquí (...). Me quedaré hasta que se acabe el trabajo”. Marx Arriaga

Sobre el nombramiento de Nadia López García, Marx Arriaga no quiso responder sobre si la reconoce como nueva directora de su área y reiteró él firmó un contrato “indefinido”, por lo que debe cumplir sus labores.

“Para que no me carguen no estar cumpliendo las funciones de puesto, sigo aquí trabajando hasta que se indique lo contrario”. Marx Arriaga

Marx Arriaga fue cuestionado sobre el señalamiento de Claudia Sheinbaum sobre que no quiso agregar a los libros texto cuestiones de género, algo que el exfuncionario negó y dijo que el cambio era de otros temas.

Ante los medios, Marx Arriaga reitero que solo espera el oficio de la SEP donde le notifique su despido, entonces dejará su trabajo frente a la Dirección General de Materiales Educativos.