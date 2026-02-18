A unas cuantas horas de ser nombrada como la nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, Nadia López García ya enfrenta críticas por su patrimonio y viajes.

Lo anterior debido a que tras tomar el cargo en substitución de Marx Arriaga, la funcionara es señalada por tener un estilo de vida que no iría acorde a la austeridad de la 4T.

Critican a Nadia López García por señalamientos sobre su patrimonio

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, nombró el lunes 16 de febrero a Nadia López García como la nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos.

Poco tiempo después, la funcionaria ya está envuelta en su primera polémica, debido a que en redes sociales se exhibió que cuenta con un patrimonio que ha sido cuestionado.

En su más reciente declaración patrimonial, que corresponde al 2025, Nadia López García señaló que ganaba 759 mil pesos anuales por ofrecer el servicio de “asesorías privadas”.

Declaración patrimonial de Nadia López García (Especial)

El sueldo en cuestión era independiente al salario que percibía en su puesto en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y, en suma, se establece que que la funcionaria percibía cerca de 70 mil pesos mensuales.

Sin que se ahonde en detalles, el documento indica que la nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP recibía poco más de 69 mil pesos al mes por realizar tareas de planeación y realización de proyectos.

Nadia López García también es criticada por su estilo de vida

Los servidores públicos de Morena y afines a la llamada Cuarta Transformación, han enfrentado durante los últimos 8 años cuestionamientos por su estilo de vida, pues opositores han centrado sus críticas en ese tema.

Lo anterior debido a que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solía enfatizar que la labor del servicio público debe alejarse de los lujos para centrarse en la austeridad e incluso la pobreza.

Nadia López García en la India (Especial)

Por ello y como ha pasado con diversos personajes de Morena, ahora Nadia López García es criticada debido al estilo de vida que tiene, pues suele realizar viajes al extranjero.

Sobre dicho punto, en X se han compartido distintas fotografías en las que Nadia López García aparece de viaje en destinos poco accesibles para la mayoría de los mexicanos, como Japón, el Desierto de Sahara y la India.