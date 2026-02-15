La Secretaría de Educación Pública (SEP) descartó que se tenga planeado realizar cambios en los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana, negando así los dichos de Marx Arriaga.

“Es mentira que se quieran suprimir contenidos que tengan que ver con los procesos de transformación o con el obradorismo”

El comunicado difundido por la SEP este 14 de febrero de 2026, también asegura que no se ha pedido que se retiren de los libros las luchas y los movimientos insurgentes mexicanos.

En respuesta, Marx Arriaga aseguró que el comunicado de la SEP miente, e incluso lamentó que un gobierno de izquierda esté incurriendo en prácticas de la derecha al “mentirle al pueblo”.

