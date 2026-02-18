La recién nombrada titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, Nadia López García, compartió un mensaje para responder a las críticas en su contra por aparecer en una foto con Enrique Peña Nieto.

“La foto que se está utilizando para vincularme con Peña Nieto corresponde a la entrega del Premio Nacional de la Juventud 2018, cuando tenía 25 años” Nadia López García

Nadia López García se pronuncia por las críticas en su contra por la foto con Peña Nieto

El 16 de febrero de 2026, Nadia López García fue nombrada como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, en sustitución de Marx Arriaga.

A unas cuantas horas de su nombramiento, la titular de la dependencia educativa enfrenta su primera polémica, pues en redes sociales se compartió una foto en la que aparece saludando a Enrique Peña Nieto.

Ante ello, Nadia López García compartió una publicación en su cuenta de X en la que respondió a las críticas que se le han lanzado, pues explicó que la foto con Peña Nieto fue tomada en el año 2018.

Nadia López responde a las críticas por la foto con Peña Nieto (@tejiendoapp/X)

De la misma forma, señaló que la imagen por la que se le han cuestionado sus valores e ideología corresponde a la entrega del Premio Nacional de la Juventud de ese año, cuando ella tenía 25 años.

Aunado a lo anterior, refirió que el haber saludado a Peña Nieto durante el evento de hace 8 años no la identifica como una mujer afín a proyectos neoliberales ni de derecha, pues dijo que sus “convicciones siempre han sido de izquierda”.

Nadia López García sí trabajó en gobierno de Peña Nieto

Tras el nombramiento de Nadia López García en sustitución de Marx Arriaga en su cargo en la SEP, usuarios de redes sociales han lanzado diversos cuestionamientos en su contra.

Lo anterior no solo por la foto con Peña Nieto, sino por el estilo de vida que muestra en sus redes sociales, el cual es considerado por algunos como ajeno a sus convicciones de izquierda.

Sin embargo, el señalamiento de más peso es el que se le lanzó tras la respuesta que dio a las críticas, pues el periodista Jorge García Orozco demostró que la funcionaria sí trabajó en el gobierno de Peña Nieto.

Sobre ello, el periodista compartió la declaración patrimonial del año 2025 de Nadia López García, en la que estableció que trabajó en el organismo promotor de medios audiovisuales de la Segob a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong.