El exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, confirmó que le ofrecieron la Embajada de Costa Rica para que dejara su puesto, pero lo rechazó.

Durante la transmisión en vivo ‘Protesta por Propuesta’ que Marx Arriaga realiza desde la SEP, explicó que su rechazo se debió a la resistencia al cambio en los libros de texto que podría llegar con su destitución.

Marx Arriaga admite que ya esperaba su despido de la SEP (Cortesía)

Marx Arriaga sí iba para embajador de Costa Rica, pero lo rechazó

Tras darse a conocer el despido de Marx Arriaga como director general de Materiales Educativos en la SEP, el servidor público confirmó que le ofrecieron la Embajada de Costa Rica.

Así como Mario Delgado, titular de la SEP, dijo que a Arriaga se le dio la alternativa de la embajada por su puesto, él mismo lo confirmó compartiendo que prefirió rechazar el cargo.

Marx Arriaga explicó que si bien podía haber sido de orgullo el convertirse en el primer ciudadano de Texcoco, Estado de México, en una embajada, prefirió quedarse por defender los libros de texto.

Asimismo, aseguró que no le importó el rechazar ser embajador de Costa Rica sabiendo que iba a ganar fuera de la austeridad e iba a tener una vida -lujosa- bajo ese nuevo cargo.

“El secretario [Mario Delgado] decía que hace meses me ofreció una embajada, y sí, es verdad me la ofreció, pero la rechacé porque no iba a traicionar a la base magisterial (...) Yo sé que para algunos es una locura, que debí haber agarrado la embajada donde los salario no son regulados por una austeridad republicana, donde iba a vivir una vida de embajador”. Marx Arriaga, exdirector general de Materiales Educativos de la SEP.

Marx Arriaga se quedó en la SEP por los libros de texto

Marx Arriaga confirmó que rechazó la Embajada de Costa Rica por defender los libros de texto y como ejemplo señaló las ilustraciones de Lucy Zamudio.

El exfuncionario de la SEP explicó que para él valió la pena el haber resistido en la SEP por encima de la Embajada, pues así logró que las ilustraciones de Lucy Zamudio se incluyera en los textos.