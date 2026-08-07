La Secretaría de Marina rechazó las afirmaciones de la periodista Anabel Hernández sobre un supuesto complot en el asesinato de Carlos Manzo.

“La Secretaría de Marina desmiente categóricamente ser la fuente de información mencionada” Secretaría de Marina

Anabel Hernández aseguró en su podcast Narcosistema que tuvo acceso a reportes de inteligencia de la Marina donde se señalaba la participación de crimen organizado, funcionarios del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla y miembros de Morena.

La Marina aclaró que no existen registros institucionales que respalden esa versión y reiteró que cualquier información atribuida a la dependencia debe difundirse únicamente por conductos oficiales.

Secretaría de Marina niega ser fuente de Anabel Hernández (Secretaría de Marina/X)

Marina niega reportes de complot para el asesinato de Carlos Manzo

La Marina aseguró que no existen reportes institucionales por parte de la secretaría que confirmen el supuesto complot ocurrido en el asesinato de Carlos Manzo como aseguró la periodista Anabel Hernández.

“Se niega que existan reportes institucionales de esta Dependencia que respalden lo ahí expresado” Secretaría de Marina

Esto luego de que Anabel Hernández asegurara en el episodio 106 de Narcosistema que tuvo acceso a reportes de inteligencia de la Marina, donde se insiste en que hubo un complot para el asesinato de Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la periodista, en dichos informes, pertenecientes a la Marina, habría ocurrido un complot en el que participaron miembros del crimen organizado con el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla y el partido Morena en Michoacán.

“Reportes de inteligencia de la Secretaría de Marina a los que tuvo acceso Narcosistema indican otra cosa. Se insiste en que detrás de la muerte de Manzo hubo un complot orquestado por el crimen organizado, funcionarios del gobierno de Ramírez Bedolla y miembros del partido Morena” Anabel Herández

Ante lo dicho por Anabel Hernández, la Marina señaló que la información institucional se difunde “exclusivamente por los conductos oficiales”.

Asimismo, reiteró que cualquier referencia atribuida a la Marina que no provenga de la institución “carece de sustento oficial” por lo que llamó a la ciudadanía a verificar la información que no provenga de fuentes oficiales.

Anabel Hernández revela supuesta reunión para planear el asesinato de Carlos Manzo

Anabel Hernández señaló desde su canal en YouTube que, de acuerdo con información de inteligencia de la Marina, el móvil del asesinato de Carlos Manzo esta relacionado con su popularidad rumbo a las elecciones 2027 y su confrontación con políticos de Michoacán.

De acuerdo con la periodista se realizó una reunión en el Estadio Morelos, en Morelia, para planificar la ejecución semanas antes del asesinato de Carlos Manzo, donde habrían participado:

Asimismo, resaltó que en una reunión para planificar el homicidio de Carlos Manzo, también habría participado:

“Desde el primer momento se me informó que el móvil detrás del homicidio de Carlos Manzo no era solo enojo o una iniciativa de algún grupo criminal, sino quienes estaban detrás de ese homicidio era esta clase política corrupta de Michoacán que se sentía incomodada por las acusaciones frontales de Carlos Manzo” Anabel Hernández

Asimismo, aseguró que desde el inicio tuvo información importante desde las áreas que estaban investigando el homicidio.