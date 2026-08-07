El Metrobús de la CDMX se sumó a la euforia por la visita de Harry Styles y sus conciertos en el Estadio GNP Seguros, con un gesto peculiar: aconsejarle cómo cruzar la calle de forma segura.

En redes sociales, el Metrobús publicó recomendaciones tras captar al cantante cruzando de manera intrépida, recordándole que “no eres de hule”.

Entre los consejos destacan respetar el semáforo, evitar puntos ciegos y utilizar la cebra peatonal, todo como parte de su “estancia segura” en la CDMX.

Estos son los consejos que Metrobús le dio a Harry Styles para cruzar la calle con seguridad

El Metrobús se preocupó tanto por Harry Styles que le dedicó toda una publicación con consejos “para una estancia segura” en la CDMX.

Con ello, el Metrobús fue específico y hasta muy ilustrativo con los consejos para Harry Styles y así evitar algún percance.

A lo que los consejos que le dio el Metrobús para cruzar la calle con seguridad a Harry Styles fueron: