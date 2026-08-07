Alejandro Fierro, conocido en redes sociales como “Elsa Buchona”, se despidió de su amigo e influencer César Gastélum, quien fue asesinado el pasado 4 de agosto de 2026 en Culiacán, Sinaloa.

A través de sus redes sociales, Alejandro Fierro, quien estuvo presente durante la transmisión en vivo en la que hombres armados atacaron y asesinaron a César Gastélum, compartió un emotivo mensaje de despedida para su amigo.

Difunden presuntas imágenes del velorio de César Gastélum (Especial/El blog del narco)

Además, el creador de contenido envió una gran corona de flores al velorio de César Gastélum como muestra de cariño y respeto.

Hasta el momento, las investigaciones por el asesinato de César Gastélum continúan a cargo de las autoridades federales y de la Fiscalía de Sinaloa, que mantienen las indagatorias para esclarecer el crimen.

Así fue la despedida de Alejandro Fierro a César Gastélum

Además del arreglo floral, Alejandro Fierro compartió un mensaje en redes sociales en el que expresó el profundo dolor que le dejó la muerte de su amigo, “Te arrebataron la vida enfrente de mí”.

El influencer también publicó varios mensajes en su canal de difusión de Instagram, donde relató el impacto emocional que le provocó presenciar el ataque que vio en persona a su amigo César Gastélum.

“No me lo creo, la verdad. Estoy destrozado. Él era mi hermano, mi socio, mi amigo, mi compañero, el único que creyó en mí para levantar un proyecto juntos, y te arrebataron la vida enfrente de mí. Es algo que no le deseo a nadie y que me va a impactar por el resto de mi vida” Alejandro Fierro

Como parte de su último adiós, la corona de flores enviada por Alejandro Fierro llevaba la dedicatoria: “Tu compadre Alejandro Fierro”, un gesto con el que expresó el cariño que sentía por César Gastélum.

Alejandro Fierro revela que tenía proyectos con César Gastélum

En su mensaje de despedida, Alejandro Fierro también reveló que ambos trabajaban en diversos proyectos, aunque no ofreció más detalles sobre ellos.

Los dos influencers aparecían con frecuencia en transmisiones en vivo y videos publicados en redes sociales, donde realizaban retos e interactuaban con sus seguidores.

La última transmisión que compartieron fue, precisamente, aquella en la que ocurrió el ataque armado contra César Gastélum.