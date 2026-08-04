El nombre de Roldán Álvarez Ayala ha vuelto a la agenda pública tras hacerse público que es hermano de Ramón Álvarez Ayala alias “R1”, acusado de ser autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

Además del lazo familiar de Roldán Álvarez Ayala y el “R1”, ha llamado la atención pues Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan, Michoacán, lo señaló como adversario político y aseguró vínculos con el crimen organizado.

Pero ¿quién es Roldán Álvarez Ayala? Te contamos más del político de Michoacán y exmilitante de Morena con estos datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Roldán Álvarez Ayala es hermano del “R1”, presunto actor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

¿Quién es Roldán Álvarez Ayala?

Roldán Álvarez Ayala es un político de Michoacán que ha destacado por haber sido fundador del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y más tarde de Morena.

Principalmente se ha desempeñado en cargos locales en Michoacán.

En noviembre de 2025, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) expulsó a Roldán Álvarez Ayala, tras una decisión de la entonces dirigente nacional Luisa Alcalde.

Versiones apuntan que el dirigente estatal de Morena, Juan Pablo Celis, trató de expulsar a Roldán Álvarez Ayala por acusaciones con el crimen organizado, pero las tres veces que accionó, fue “bloqueado” por el diputado Leonel Godoy.

Por otra parte, el nombre de Roldán Álvarez Ayala también ha sido vinculado con el asesinato de Carlos Manzo, entonces alcalde de Uruapan, en noviembre de 2025. Esto debido a que el integrante del Movimiento del Sombrero lo acusó públicamente de tener vínculos con el crimen y de buscar silenciarlo.

Roldán Álvarez Ayala, político de Michoacán. (Especial)

De la familia de Roldán Álvarez Ayala, se conoce que tiene dos hermanos quienes forman parte de “Los Rs”, siendo Ramón Álvarez Ayala y Rafael Álvarez Ayala.

¿Qué edad tiene Roldán Álvarez Ayala?

Se desconoce la edad de Roldán Álvarez Ayala.

¿Quién es la esposa de Roldán Álvarez Ayala?

Se desconoce quién es la esposa de Roldán Álvarez Ayala.

¿Qué signo zodiacal es Roldán Álvarez Ayala?

No se conoce qué signo zodiacal es Roldán Álvarez Ayala.

¿Cuántos hijos tiene Roldán Álvarez Ayala?

Se desconoce si Roldán Álvarez Ayala tiene hijos.

Roldán Álvarez Ayala, político de Michoacán. (Especial)

¿Qué estudió Roldán Álvarez Ayala?

No se conoce el nivel de estudios de Roldán Álvarez Ayala.

¿En qué ha trabajado Roldán Álvarez Ayala?

Estos son los trabajos que Roldán Álvarez Ayala ha tenido:

Diputado federal por el PRD de 1994 a 1997

Presidente municipal de Apatzingán en Michoacán de 2002 a 2004

Coordinador general de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas de Michoacán de 2008 a 2011

Militante de Morena en 2023 a 2026

Funcionario en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel en Michoacán

Funcionario en el gobierno de Leonel Godoy en Michoacán

Roldán Álvarez Ayala, político de Michoacán. (Especial)

Roldán Álvarez Ayala es hermano del “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Roldán Álvarez Ayala volvió a ser de interés público, luego de que se supo que Ramón Álvarez Ayala alias “R1” fue el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

Este señalamiento volvió a sacar a Roldán Álvarez Ayala a la agenda política porque el “R1” es su hermano.

Sumado a ello, que mientras Carlos Manzo fue alcalde de Uruapan en Michoacán, acusó a Roldán Álvarez Ayala de ser su enemigo político, acusando presuntos vínculos de este con el crimen organizado.

Pese a ello, las denuncias de Carlos Manzo nunca fueron legales.

Ante esta perspectiva, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, ha pedido que no se descarte la línea política en el asesinato de su esposo. Además de pedir que se aclare el parentesco de Rodal Álvarez Ayala y el “R1”, líder de una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJN).