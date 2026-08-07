David Alfonso Salazar Pérez, identificado como exesposo de la tesorera del gobierno de Veracruz, Eugenia Guadalupe Blas Nájera, presentó una demanda penal en su contra por presunto abuso de poder.

De acuerdo con la información, David Alfonso Salazar Pérez, jubilado de Petróleos Mexicanos (Pemex), se encuentra encarcelado desde 2025, presuntamente por un caso armado por parte de Eugenia Guadalupe Blas Nájera.

Exesposo de la tesorera de Veracruz la demanda por presunto abuso de poder; acusa fabricación de pruebas en su caso

Salazar Pérez interpuso formalmente una demanda penal en contra de Blas Nájera, señalando que habría utilizado su cargo en el gobierno de Veracruz para mantenerlo bajo custodia de las autoridades de manera injustificada.

El documento presentado por su defensa señala también a su hijo, David Esteban Salazar Blas, quien sería partícipe de manera conjunta con su madre en el armado del caso.

Según Salazar Pérez, tanto Blas Nájera como su hijo serían responsables de abuso de poder, así como de fraude procesal, falsificación de documentación y fabricación de pruebas con la intención de que permanezca en prisión preventiva.

Exesposo de la tesorera de Veracruz la demanda por presunto abuso de poder; acusa fabricación de pruebas en su caso (Especial)

El exesposo de la tesorera de Veracruz señala que se encuentra recluido en prisión desde agosto de 2025, acusado de supuestos delitos de despojo, robo y violencia familiar.

Sin embargo, la defensa señala que, a prácticamente un año de su detención, hasta el momento Salazar Pérez permanece sin recibir sentencia.

De esta manera se acusa a Blas Nájera y su hijo David Esteban Salazar Blas de presunta corrupción administrativa, reiterando que es debido a su cercanía con el gobierno de Veracruz que Salazar Pérez continuaría en prisión.

Se espera que la demanda presentada por el extrabajador de Pemex sea analizada por un juez federal, a la espera de que se realice un correcto seguimiento del caso por parte de las autoridades.