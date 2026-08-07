Los gobiernos de México y Perú anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas hoy, viernes 8 de agosto de 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ambos países decidieron reanudar relaciones al considerar “los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación” que los han unido.

“Los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú, considerando los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen a México y al Perú, acordaron, en esta fecha, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados”

SRE

Asimismo, reafirmaron su respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Esto tras más de 9 meses de que el gobierno de Perú rompiera lazos con México, el 3 de noviembre de 2025 por darle asilo político a Betssy Chávez.

México y Perú reanudan relaciones diplomáticas tras salvoconducto a Betssy Chávez

El gobierno de México anunció la reanudación de las relaciones diplomáticas con Perú, en el marco de la hermandad y amistad histórica entre ambos países.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú reiteró su compromiso con el diálogo para “avanzar hacia un futuro de prosperidad” y respeto recíproco.

“Considerando los históricos lazos de amistad, hermandad y respeto reciproco que unen al Perú y a México, la Cancillería reitera su compromiso con la diplomacia y el diálogo como herramientas esenciales para avanzar hacia un futuro de prosperidad”

Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú

Esto luego de que se informara a la SRE que se determinó otorgar el salvoconducto solicitado por México para Betssy Chávez Chino, a pesar de la sentencia que pesa sobre ella por conspiración para una rebelión en Perú.

Asimismo, el gobierno de Perú resaltó que el salvoconducto otorgado a la ex primera ministra se otorgó bajo reserva de solicitar su eventual extradición, de conformidad con los tratados aplicables entre ambos países.

Betssy Chávez, ex funcionaria peruana
Betssy Chávez, ex funcionaria peruana (Betssy Chávez vía Instagram / AP)

Cabe recordar que Betssy Chávez fue sentenciada a finales de noviembre de 2025 a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración; sentencia que no ha sido aplicada ya que permanece bajo asilo en la embajada de México en Perú.