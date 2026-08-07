Los gobiernos de México y Perú anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas hoy, viernes 8 de agosto de 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ambos países decidieron reanudar relaciones al considerar “los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación” que los han unido.

“Los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú, considerando los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen a México y al Perú, acordaron, en esta fecha, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados” SRE

Asimismo, reafirmaron su respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Esto tras más de 9 meses de que el gobierno de Perú rompiera lazos con México, el 3 de noviembre de 2025 por darle asilo político a Betssy Chávez.

México y Perú reanudan relaciones diplomáticas tras salvoconducto a Betssy Chávez

El gobierno de México anunció la reanudación de las relaciones diplomáticas con Perú, en el marco de la hermandad y amistad histórica entre ambos países.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú reiteró su compromiso con el diálogo para “avanzar hacia un futuro de prosperidad” y respeto recíproco.

“Considerando los históricos lazos de amistad, hermandad y respeto reciproco que unen al Perú y a México, la Cancillería reitera su compromiso con la diplomacia y el diálogo como herramientas esenciales para avanzar hacia un futuro de prosperidad” Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú

Esto luego de que se informara a la SRE que se determinó otorgar el salvoconducto solicitado por México para Betssy Chávez Chino, a pesar de la sentencia que pesa sobre ella por conspiración para una rebelión en Perú.

Asimismo, el gobierno de Perú resaltó que el salvoconducto otorgado a la ex primera ministra se otorgó bajo reserva de solicitar su eventual extradición, de conformidad con los tratados aplicables entre ambos países.

Betssy Chávez, ex funcionaria peruana (Betssy Chávez vía Instagram / AP)

Cabe recordar que Betssy Chávez fue sentenciada a finales de noviembre de 2025 a 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración; sentencia que no ha sido aplicada ya que permanece bajo asilo en la embajada de México en Perú.