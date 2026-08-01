La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, espera poder estar presente en la audiencia de Ramón Ángel Álvarez Ayala “R1″; autoridades le habrían dado el permiso.

Aunque de momento se desconoce la fecha de audiencia del "R1”, Grecia Quiroz afirma que será informada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Si no es de manera presencial, a distancia. Me interesa mucho estar en esa audiencia para saber qué se le va a señalar”. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Ya que Grecia Quiroz afirma que si bien la detención del “R1″ es un avance importante, todavía faltan las audiencias y el desenlace del asesinato de Carlos Manzo.

Grecia Quiroz quiere estar presente en la audiencia del “R1″

Tras la detención del “R1″, Grecia Quiroz dio a conocer que estaría en la audiencia del presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, de la cual todavía se desconoce la fecha.

Grecia Quiroz quiere estar presente en la audiencia del “R1″ (@GreciaMich2027)

Aunque también destacó que el estar presente en la audiencia del “R1″ sería parte de sus derechos, Grecia Quiroz confirmó que Omar García Harfuch respondió a su petición.

Al respecto, la alcaldesa reveló que Omar García Harfuch afirmó que no habría problema y que debe esperar a que se le de la información sobre la fecha y lugar.

Grecia Quiroz señaló que ya sea presencial o a distancia, quiere estar en la audiencia del “R1″ para escuchar tanto sus declaraciones como las imputaciones.

La alcaldesa también destacó la detención del “R1″ ya que podría darle tranquilidad, aunque todavía hay que esperar a escuchar las próximas declaraciones.

¿Por qué el “R1″ mató a Carlos Manzo?: Grecia Quiroz quisiera hacerle esta pregunta

Pamela Cerdeira también cuestionó a Grecia Quiroz sobre alguna pregunta que quisiera hacerle al “R1″, a lo que la alcaldesa de Uruapan respondió: “¿Por qué lo mandó a matar?"

A su vez, Grecia Quiroz quisiera preguntarle si tuvo una indicación u orden de alguien más.